بکوژی گەنجەکەی ناحیەی خورماڵ دەستگیر کرا

پێش دوو کاتژمێر

بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی شارەزوور ڕایگەیاند، دوای کوشتنی گەنجەکەی ناحیەی خورماڵ، توانرا لە ماوەیەکی کەم بکوژ دەستگیر بکرێت.

یەکشەممە، 14ـی ئەیلوولی 2025، بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی شارەزوور لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاشکرای کرد، "بەرەبەیانی ئەمڕۆ یەکشەممە، 14/9/2025 گەنجێک لە ناحیەی خورماڵی سەر بە پارێزگای هەڵەبجە کوژرا، دوای ڕووداوەکە تۆمەتبارەکە هەڵات.

ئاماژەی بەوەش کرد، دوای ڕووداوەکە بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی شارەزوور لێکۆڵینەوەی دەست پێکرد و دوای کۆکردنەوەی زانیاری ورد، لەماوەی کەمتر لەکاتژمێرێکدا توانرا تۆمەتبار دەستنیشان بکرێت و بەفەرمانی دادوەری لێکۆڵینەوەی ئاسایش دەستگیربکرێت.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، لەکاتی لێکۆڵینەوەدا تۆمەتبار دانی بەتاوانەکەیدا ناوە، هەروەها تۆمەتبار بەپێی ماددەی 406 لە یاسای سزادانی عێراقی ڕاگیراوە.

ڕائید ئاکام قوتبەدین ئاغاوەیس، گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەڵەبجە لەبارەی ڕووداوەکە ڕایگەیاند، سەرلەبەیانی ئەمڕۆ یەکشەممە 14ـی ئەیلوولی 2025، تەرمی هاووڵاتیەک بەناوی (وەهبی تاهیر میكە) کە تەمەنی 43 ساڵە و پیشەی کاسبە و دانیشتوی قەزای خورماڵە، کوژراوە و تەرمەکەی گەیەنراوەتە پزیشکی دادی هەڵەبجە .

ئاماژەی بەوەش کرد، ئەو گەنجە شوێنەواری فیشەک بەسەریەوە بووە، ڕوداوەکە لەشوێنی کارەکەی کە دوکانێکی دروستکردنی خواردەمەنی بووە لەنێو ناحیەی خورماڵ، ڕوویداوە.