"ناوبژیوانی یارییەكەی ریال مەدرید و سۆسیداد سڕ كرا"

فشارەكانی كەناڵی فەرمی ریال مەدرید هەرای ناوەتەوە

پێش دوو کاتژمێر

كاردانەوەی كارتە سوورەكەی بەرگریكاری ریال مەدرید دین هاوسن تا دێت زیاتر دەبێت، بە گوێرەی رۆژنامەكانی مەدرید یاریدەدەرێكی یارییەكەی شەوی رابردووی نێوان ریال مەدرید و سۆسیداد بەهۆی ئەم حاڵەتە سڕ دەكرێت، چونكە دانیان پێداناوە كارتە سوورەكەی هاوسن هەڵە بووە.

لە گەڕی چوارەمی لالیگا، لە یاریی نێوان سۆسیداد و ریال مەدرید، بەرگریكاری شایانەكان دین هاوسن لە خولەكی 32 بە كارتی سووری راستەوخۆ لە یارییەكە دەركرا، ئەمەش هێرشێكی گەورەی كەناڵی ریال مەدریدی بە دوای خۆیدا هێنا، بەجۆرێك ریال مەدرید بڕیاری داوە لە فیفا سكاڵا تۆمار بكات، بەهۆی ئەوەی ریال مەدرید لەم ماوەیە لە بەشێكی زۆر لە یارییەكان بە یاریزانی كەم یارییەكەی تەواو كردووە.

لە لایەكی دیكەیشەوە، خۆزێ فێلیكس دیاز لە رۆژنامەی ماركا، ئاشكرای كردووە لە ژووری ڤار دانیان بەوە داناوە كە كارتە سوورەكەی دین هاوسن دروست نەبووە.

ئەم رۆژنامەنووسە ئاماژە بۆ ئەوەش دەكات فیگوێرۆ ڤازكێز، یاریدەدەری ناوبژیوانی ڤیدیۆیی بەشێوەیەكی كاتی سڕكراوە بەهۆی ئەوەی لە یارییەكە مانزانۆی ناوبژیوانی ئاگادار نەكردووەتەوە كە پێداچوونەوە بە حاڵەتەكەدا بكات.

لە لایەكی دیكەیشەوە، پێگەی كۆپێ ئیسپانیا رایگەیاندووە تا ئەم كاتە بابەتی سڕكردنی یاریدەدەری ناوبژیوانی یارییەكەی ریال مەدرید و سۆسیداد نەبووەتە فەرمی، بەڵام لێژنەی ناوبژیوانی ئیسپانیا لەسەر ئەوە كۆكن كە ئەو كارتە سوورەی دێن هاوسن دروست نەبووە.

دین هاوسن، بەرگریكاری نوێی یانەی ریال مەدرید كە بە شوێنگرەوەی سێرخیۆ رامۆس وەسف دەكرێت لە كۆی 8 یاریی بە درێسی ریال مەدرید دوو كارتی سووری بەڕوویدا بەرز كرایەوە.



