مەلا بەختیار: هەرێمی کوردستان لە ڕووی دیموکراسییەوە باشترە لە عێراق

پێش 3 کاتژمێر

ئەمڕۆ یەکشەممە، 14ـی ئەیلوولی 2025، مەلا بەختیار، سیاسەتمەداری دیاری کورد، جەختی لەسەر گرنگی پەرەپێدانی دیموکراسیی ڕاستەقینە کردەوە و بە تاکە ڕێگاچارەی کێشەکانی عێراق و ناوچەکەی لە قەڵەمدا.

مەلا بەختیار، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، ئەگەر دیموکراسی بەدی نەهێنرێت، دۆخی عێراق و ناوچەکە بەرەو خراپتر دەچێت. گوتیشی: "تاکە ڕێگا کە بتوانێت کۆی کێشەکان چارەسەر بکات، گەشەکردنە بەرەو دیموکراسییەتی ڕاستەقینە."

دەربارەی ڕووداوەکەی لالەزار، مەلا بەختیار گوتی: "لە سەرەتاوە تا کۆتایی، هیچم قبووڵ نەبوو."

لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بە جیاوازیی پرۆسەی دیموکراسی لە هەرێمی کوردستان و عێراق، مەلا بەختیار ئاماژەی بەوەدا، هەرێمی کوردستان لە عێراق پێشکەوتووترە لەم بوارەدا. دەشڵیت: "ئێمە لە هەرێمی کوردستان بە ڕێژە باشترین لە عێراق؛ پێش ئەوان دەستمان پێ کرد."

هەروەها جەختی لە گرنگی دیموکراسی بۆ نەتەوە ژێردەستەکان کردەوە و بە ئاو و هەوا وەسفی کرد. ڕوونیشی کردەوە: "دیموکراسی لە ڕوانگەی نەتەوە ژێردەستەکانەوە زۆر گرنگترە لەوەی لای نەتەوە سەردەستەکانە. ئەوان نەتەوەی سەردەستەن، ئێمە نەتەوەی ژێردەستەین، بۆیە دیموکراسی بۆ ئێمە وەکوو ئاو و هەوا وایە."

ڕاشیگەیاند، سەرەڕای هەبوونی جیاوازی، دیموکراسی لە عێراق بە بەراورد لەگەڵ وڵاتانی عەرەبی، خراپ نییە. بەڵام "دیموکراسی لای ئێمە، هەر سیستەم نییە، مەبدەئێکی زۆر گرنگە."