لە چەمچەماڵ دوو تۆمەتبار دەستگیركران

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ دووشەممە، 15ـی ئەیلوولی 2025، بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای سلێمانی ڕایگەیاند، لەسەر سكاڵای هاووڵاتییەك و بەتۆمەتی دزی کردن، لەلایەن مەفرەزەكانی نوسینگەی نەهێشتنی تاوانی چەمچەماڵەوە دوو تۆمەتبار دەستگیركران.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، دوای ئەوەی هاووڵاتییەك سكاڵای تۆماركرد کە (126) ملیۆن دینارو بڕێک دۆلاری ئەمەریکی و نزیکەی 60 مسقاڵ ئاڵتوونی لێ دزراوە، مەفرەزەكانی نوسینگەی نەهێشتنی تاوانی چەمچەماڵ لێكۆڵینەوە و بەدواداچوونەكانیان دەستپێكرد، دوای وەرگرتنی بڕیاری دادوەر، توانرا دوو تۆمەتبار دەستگیربكرێن. هەروەها دەستگیرا بەسەر بڕێک لەپارە دزراوەکەدا.

تۆمەتباران (ب، ع، ع لەدایکبووی 1999- م، م، إ لەدایکبووی 2000) دانیان بەتاوانەکەیاندا ناوەو ئێستا بەبڕیاری دادوەرو بەپێی ماددەی 443 لەیاسای سزادا ڕاگیراون و لێکۆڵینەوە لەدۆسیەکە بەردەوامە.