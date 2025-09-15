کەشوهەوای 48 کاتژمێری داهاتوو بڵاوکرایەوە
بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند، نزمترین پلەکانی گەرمای شارەکانی کوردستان 24 پلەی سیلیزی و بەرزترین پلە 41 پلەیە.
کەشناسیی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، پێشبینی دەکرێت کەشی ئەمڕۆ دووشەممە، 15-9-2025، ئاسمان ساماڵ بێت، هەروەها پلەکانی گەرماش نزیک دەبنەوە بەراوورد بە تۆمارکراوەکانی دوێنێ.
بەگوێرەی پێشبینییەکانی کەشناسیی هەرێم، سبەى سێشەممە، 16-09-2025، ئاسمان ساماڵ دەبێت و پلەکانی گەرما بەگشتی نزیک دەبنەوە لە تۆمارەکراوەکانی ئەمڕۆ.
بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی
هەولێر : 37 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 35 پلەی سیلیزی
دهۆک : 35 پلەی سیلیزی
ئامێدی : 33 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 37 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 38 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 36 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 38 پلەی سیلیزی
سۆران : 35 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 24 پلەی سیلیزی
گەرمیان 41 پلەی سیلیزی