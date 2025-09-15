ناوی کارمەندانی سەر سندووقەکانی دەنگدان ڕاگەیەنرا

پێش دوو کاتژمێر

زیاتر لە 823 هەزار کەس ناویان بۆ سەر سندووقەکانی دەنگدانی هەڵبژاردنی داهاتووی پەرلەمانی عێراق دەرچووە.

دووشەممە، 15ـی ئەیلوولی 2025، کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق لیستی ناوی کارمەندانی سەر سندووقی دەنگدانی بۆ هەڵبژاردنی داهاتووی پەرلەمان بڵاوکردەوە؛ دوای ئەوەی دوێنێ یەکشەممە، 14ـی ئەیلوول، تیروپشک بۆ ناوەکان کرا.

بە گوێرەی ئامارەکانی کۆمیسیۆن، 823 هەزار و 187 کەس وەک کارمەندی سەر سندووقەکان وەرگیران؛ 551 هەزار و 49 کەسیان لە ڕەگەزی نێر و 272 هەزار و 138ـیشیان لە ڕەگەزی مێن. لەو ژمارەیە، 450 هەزار و 720 کەس فەرمانبەری حکوومین؛ خوێندکار و دەرچووانیش 372 هەزار و 467 کەسن.

هاوکات 177 هەزار و 555 کەس لە هەرێمی کوردستان وەک کارمەندی سەر سندووقەکانی دەنگدان وەرگیراون:

- کارمەندانی سنووری هەولێر

- کارمەندانی سنووری سلێمانی و هەڵەبجە

- کارمەندانی سنووری دهۆک

- کارمەندانی سنووری کەرکووک

- کارمەندانی سنووری نەینەوا

لەمبارەوە عیماد جەمیل، سەرۆکی تیمی ڕاگەیاندنی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، بە ماڵپەری کوردستان24ـی ڕاگەیاند "ئەو کەسانەی ناوەکانیان دەرچووە، لیستی کۆتایی نییە، چونکە بێگومان گۆڕانکاری تێدا دەکرێت و لەوانەیە چەند کارمەندێکیش پاشەکشە بکەن."

لەبارەی مەشقپێکردنی کارمەندان، عیماد جەمیل باسی لەوە کرد "لە کۆتایی مانگی تشرینی یەکەم، وۆرکشۆپێک بۆ مەشقپێکردنی کارمەندانی سەر سندووقەکان بۆ هەڵبژاردنی داهاتووی پەرلەمانی عێراق دەست پێ دەکەین."

ڕۆژی یەکشەممە، 14ی ئەیلوولی 2025، ئەنجوومەنی کۆمیسیاران تۆماری دەنگدەران و ناوەند و بنکەکانی دەنگدانی پەسند کرد و کۆی دەنگدەران هەڵبژاردنی ئەمجارە 21 ملیۆن و 404 هەزار و 291 کەسە، کە بەم شێوەیە دابەشبوون:

- دەنگدەرانی گشتی: 20 ملیۆن و 63 هەزار و 773 کەس.

- دەنگدەرانی تایبەت یەک ملیۆن و 313 هەزار و 980 کەس.

- دەنگدەرانی ئاوارە: 26 هەزار و 538 کەس.