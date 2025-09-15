سیاسی

سوودانی: ئیسرائیل بە ئاشکرا باس لە گۆڕینی سنوورە نێودەوڵەتییەکان به‌ زه‌بری هێز دەکات

عێراق محەممەد شیاع سوودانی ئیسرائیل قەتەر

سەرۆک وەزیرانی عێراق ده‌ڵێت، بەردەوامی سیاسەتەکانی ئیسرائیل بەبێ هیچ ڕێگرییەک، دەبێتە هۆی نائارامی و ناسه‌قامگیریی زیاتر؛ هه‌روه‌ها ده‌شڵێت، دەستدرێژی کردنە سەر قەتەر له‌ لایه‌ن ئیسرائیله‌وه‌، پەرەسەندنێکی مەترسیدار و پێشێلکردنی یاسا نێودەوڵەتییەکانە.

دووشه‌ممه‌، 15ـی ئه‌یلوولی 2025، محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق له‌ گوتارێكدا له‌ میانی به‌شداریكردنی له‌ لووتکەی نائاسایی عەرەبی-ئیسلامیدا کە لە دەوحەی پایتەختی قەتەر بەڕێوە چوو، جارێکی دیکە سه‌ركۆنه‌ی هێرشه‌كانی ئیسرائیلی بۆ سه‌ر قه‌ته‌ر كرده‌وه‌ و ڕایگه‌یاند، ئاسایش و سەقامگیری ناوچەکە دەکەنە ئامانج.

محەممەد شیاع سوودانی هەروەها پشتیوانی تەواوی بۆ قەتەر، فەڵەستین، لوبنان، سووریا، یەمەن و ئێران دەربڕی و دووپاتی كرده‌وه‌، هه‌ر هێرشێكی ئیسرائیل بۆ سه‌ر هه‌ر وڵاتێك، دەرفەتەکانی چارەسەری ئاشتییانە لەناو دەبات.

سەرۆک وەزیرانی عێراق باسی هاوكات به‌ پێویستی زانی ڕێکخراوە نێودەوڵەتی و نەتەوە یەکگرتووەکان و وڵاتانی زلهێز،  بەرپرسیاریه‌تی خۆیان لە ئەستۆ بگرن و ڕێگه‌ به‌ ئیسرائیل نه‌ده‌ن به‌ ئه‌نقه‌ست زیان به‌ سیستەمی نێودەوڵەتی بگەیەنێت.

محەممەد شیاع سوودانی جەختیشی کردەوە، ئاسایش و سەقامگیریی هەر وڵاتێکی عەرەبی یان ئیسلامی، بەشێکی دانەبڕاوە لە ئاسایشیی بەکۆمەڵ و هه‌رگیز سازشی له‌سه‌ر ناكرێت. 

سەرۆک وەزیرانی عێراق داوای هەڵوێستێکی یەکگرتووی عەرەبی-ئیسلامی کرد بۆ سه‌ركۆنه‌كردنی هێرشه‌كه‌ی ئیسرائیل بۆ سەر دەوحە و له‌م باره‌وه‌ هەنگاوی نێودەوڵەتیی بگیرێتەبەر.

سەرۆک وەزیرانی عێراق هەروەها داوای پێکهێنانی هاوپەیمانییەکی ئیسلامیی فراوانی کرد کە وڵاتانی عەرەبی و ئیسلامی لەخۆ بگرێت بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو ئاڵنگارییه‌ ئەمنی و ئابوورییانەی گه‌لانی عه‌ره‌بی و ئیسلامی ڕووبه‌ڕووی ده‌بنه‌وه‌.

سوودانی له‌ به‌شێكی دیكه‌ی گوتاره‌كه‌یدا گوتیشی، ئیسرائیل بنەماکانی یاسای نێودەوڵەتی و په‌یماننامه‌ی نەتەوە یەکگرتووەکان پێشێل دەكات و بە ئەنقەست ململانێ لە ناوچەکەدا فراوان دەكات. به‌ پێویستیشی زانی ڕێگه‌ له‌ ئیسرائیل بگیرێت كه‌ بە ئاشکرا باس لە گۆڕینی سنوورە نێودەوڵەتییەکان بە زه‌بری هێز دەکات.

 
عەبدولسەتتار ئەحمەد باغەمرەیی ,
Fly Erbil Advertisment