ئارسێناڵ و بلباو لە یارییەكی مێژوویی بەیەك دەگەن

ڤاڵڤێردی: رووبەڕووی یانەیەك دەبینەوە بەربژێری سەرەكیی بردنەوەی چامپیۆنزلیگە

پێش دوو کاتژمێر

ئارسێناڵ و ئاتڵێتیک بیلباو بۆ جاری یەکەم لە مێژووی چامپیۆنزلیگ رووبەڕووی یەکتری دەبنەوە، ئێرنیستۆ ڤاڵڤێردی راهێنەری بلباو رایدەگەیەنێت لەو یارییە ئەركیان سەختە، چونكە بەرامبەر یانەیەك یاریی دەكەن بەربژێری سەرەكییە بۆ بردنەوەی چامپیۆنزلیگ.

لە یەكەمین یاریی وەرزی نوێی چامپیۆنزلیگ، سبەی شەو لە كاتژمێر 07:45 خولەكی ئێوارە، یانەی ئاتڵێتیک بیلباو میوانداریی ئارسێناڵی لەندەنی دەكات، بلباو ئەزموونێكی گەورەی لە چامپیۆنزلیگ نییە، ئەو یانەیە لە مێژووی خۆیدا سێیەمجارە بەشداریی پاڵەوانێتیەکە دەکات، لە بەرامبەردا ئارسێناڵ مێژووییەکی دوور و درێژی لە پاڵەوانێتیەکە هەیە.

ئارسێناڵ، سەرەڕای ئەوەی زۆرجار وەکو رکابەری هاتووەتە نێو پاڵەوانێتیەکە، بەڵام هەرگیز نەیتوانیوە جامەکە بەرز بکاتەوە، گەنەرز تەنها یەکجار لە مێژوو ئەویش ساڵی 1994 جامی یوێفای بەدەستهێناوە.

یانە ئینگلیزیەکە دوای حەوت ساڵ دابڕان لە چامپیۆنزلیگ، ساڵی 2024 بە سەرکردایەتی میکێل ئارتێتا راهێنەری ئیسپانی گەڕانەوە نێو پاڵەوانێتیەکە و لەو ساڵە گەیشتنە قۆناغی چارەکی کۆتایی و ساڵی رابردووش، تاوەکو قۆناغی پێشکۆتایی سەرکەوتن.

ئێرنیستۆ ڤاڵڤێردی، راهێنەری ئاتڵێتیك بلباو لە كۆنگرەیەكی رۆژنامەوانی لەبارەی رووبەڕبوونەوەی ئارسێناڵ رایگەیاند ئەوان سبەی رووبەڕووی یانەیەك دەبنەوە كە زۆر تینوی ناسناوێکی چامپیۆنزلیگە، دەشڵێت: ''کاتێک بەرامبەر یەکێک لە یانەیەکی وەکو ئارسێناڵ رکابەری، بەدەستهێنانی ناسناوی چامپیۆنزلیگ و هەروەها پرێمەرلیگ یاری دەکەیت، پێویست زۆر باش یاری بکەیت و سوود لە دەرفەتەکان ببینیت، دەبێت هەوڵ بدەین زۆرترین دەرفەت دروست بکەین و رێگە نەدەین گۆڵمان لێ بکرێت، بە پێچەوانەوە ئەگەر ئەم کارانە نەکەین، ئەوان دەتوانن بە توندترین شێوە سزامان بدەن، ئارسێناڵ بە شێوازێکی زۆر باش و فشارێکی زۆر لەسەر تیپی بەرامبەر دروست دەکەن''.

ئارسێناڵ بۆ جاری 34ـەمین رووبەڕووی ئیسپانییەكان دەبێتەوە

ئارسێناڵ یەکەمجارە لە مێژووی چامپیۆنزلیگ رووبەڕووی بیلباو دەبێتەوە، بەڵام پێشتر 33 یاری بەرامبەر یانە ئیسپانیەکان کردووە و خاوەنی 14 بردنەوە و 12 دۆڕانە، هەروەها گەنەرز لە دوایین پێنج یاری بەرامبەر یانە ئیسپانیەکان هەر شەش یارییەکە براوە بووە.

ئارسێناڵ ئەگەر بتوانێت لەم یارییە بەرامبەر ئاتلێتیک بیلباو براوە بێت، ریکۆردێکی مێژوویی تۆمار دەکات و دەبێتە یەکەم یانە، شەش یاری لەسەر یەک لە چامپیۆنزلیگ بەرامبەر یانەکانی ئیسپانیا براوە بێت، ئەوان لە رابردوو دوو جار لە ریاڵ مەدرید و دوو جار لە سێڤییا و جارێکی لە جیرۆنایان بردووەتەوە.