سبەی کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی دەوڵەت دەکرێت

پێش دوو کاتژمێر

دووشەممە 15ی ئەیلوولی 2025، بەگوێرەی زانیارییەکانی پەیامنێری کوردستان24 سبەی سێشەممە دوو کۆبوونەوەی گرنگ لە ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق و ئەنجوومەنی دەوڵەت تایبەت بە یەکلاکردنەوەی پرسی داهاتی نا نەوتی هەرێمی کوردستان دەکرێن.

ئاماژەشی دا، سبەی سێشەممە کاتژمێر 09:00 بەیانی کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی دەوڵەت دەکرێت، کە دوو ڕاوێژکاری هەرێمی کوردستان لە وەزارەتەکانی دارایی و داد بەشداری کۆبوونەوەکە دەکەن، کە تێیدا لەگەڵ 23 ڕاوێژکاری و دادوەر تاوتوێ ڕەشنووسەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراق دەکەن، دواتر ڕاوێژی یاسایی خۆیان دەدەنە ئەنجوومەنی وەزیران.

پەیامنێری کوردستان24 ڕاشیگەیاند، سبەی سێشەممە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق لە کاتژمێر 13:00 دەکرێت و تێیدا باس لە پرسی داهاتی نا نەوتی، هەرێمی کوردستان؛ هەرچەندە لە کارنامەی کۆبوونەوەکەشدا نییە، بەڵام لەگەڵ وەڵامدانەوەی ئەنجوومەنی دەوڵەت، ئەو پرسانە دەخرێنە نێو کارنامەی کۆبوونەوەکە.

لەبارەی هۆکاری ئەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان داوای کردبوو ئەو پرسە لەلایەن دادگای فیدراڵی یەکلا بکرێتەوە، پەیامنێری کوردستان24 زانیویەتی: شاندی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەبەر ئەوەی کردووە، چونکە ئەنجوومەنی دەوڵەت ناتوانێت بڕیار لەسەر پرسەکە بدات، بەڵام دادگای فیدراڵی دەتوانێت پێداچوونەوە بە ڕەشنووسەکان بکات و بڕیاریش بدات؛ شاندەکە باسیان لەوەش کردووە کە دەبێت بەگوێرەی یاسای بەڕێوەبردنی دارایی و بوودجە بڕیار بدرێت.