ئەمڕۆ دۆناڵد ترەمپ دەگاتە بەریتانیا

پێش دوو کاتژمێر

بڕیارە، ئەمڕۆ دۆناڵد ترەمپ،سەرۆکی ئەمریکا بەسەردانێکی فەرمی بگاتە لەندەنی پایتەختی بەریتانیا.

بەگوتەی بەرپرسانی ئەمریکا، لەسەردانەکەدا، ژمارەیەکی زۆر لە بەڕێوەبەرانی جێبەجێکاری گەورە کۆمپانیا ئەمریکییەکانی بواری تەکنۆلۆجی و ژیریی دەستکرد، یاوەرى دۆناڵد ترەمپ دەکەن، بڕیارە سەردانەکەی ترەمپ بۆ بەریتانیا سێ رۆژ بخایەنێت.

ئاماژەبەوەشکراوە، لەم سەردانە جەخت لە هاوبەشییەکی نوێی نێوان هەردوو وڵات دەکرێتەوە، لە بوارەکانی زانست و تەکنەلۆجیا، کە بەهای ملیارەها دۆلار رێککەوتن و وەبەرهێنانی نوێ لەخۆدەگرێت، کە پێشبینی دەکرێت 10 ملیار دۆلار تێبپەڕێنێت.