105 جۆری ترێ لە دهۆک نمایشکران

بەرهەمی ئەمساڵی ترێ لە دهۆک 60 هەزار تۆنە

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ دووەم ڕۆژی فیستیڤاڵی ترێ و هەنگوینە لە دهۆک کە تێیدا 105 جۆری ترێ نمایشکراوە و سەرنجی بازرگان و گەشتیارانی زۆری بەلای خۆیدا ڕاکێشاوە، لەکۆی 40 جووتیاری بەشداربووی فیستیڤاڵەکە، 20 لەو جووتیارانە، بەرهەمی گوندو ناوچە شاخاوییەکانی پارێزگای دهۆکیان نمایش کردووە، بەرهەمی ئەمساڵی ترێی ناوچە جیاوازەکانی دهۆک گەیشتووەتە نزیکەی 60 هەزار تۆن.

"دهۆک ژێدەری بەرهەمی خۆماڵییە"بووەتە ناونیشانی 18ـمین فیستیڤاڵی ترێ و هەنگوینی ئەمساڵ لە پارێزگای دهۆک.

یوسف نێروەیی، جووتیارێکی ئامێدییە و بە 18 جۆر ترێی ناوچەکەی، بەشداریی فیستیڤاڵەکەی کردووە، بە قسەکانی ئەو، فیستیڤاڵەکە پشتیوانییەکی بەهێزە بۆ جووتیاران و بەرهەمی خۆماڵی.

ئەو جووتیارە دەڵێت: فیستیڤاڵەکە هۆکارێکی باشبوو بۆ یەکتر ناسینی جووتیارانی سنووری پارێزگای دهۆک، بەرهەمەکان لەنێوان یەکتر دەگۆڕینەوە، هاوکات پرسی کڕیارەکان و بازاڕەکان لەگەڵ یەکتر تاوتوێ دەکەین.

لەکۆی 40 جووتیاری بەشداربووی فیستیڤاڵەکە، 20 جووتیاریان بەرهەمی ترێیان هێنابووە نێو فیستیڤاڵەکە کە بەرهەمی گوند و ناوچە جیاوازەکانی سنووری پارێزگای دهۆک بوون، خواستێکی زۆری سەردانیکارانی فیستڤاڵەکە و بازرگان و گەشتیاران.

عوبێد ئێمینکی، جووتیاركی دیکەی بەشداربووی ڤیستیڤاڵەکە بوو، بۆ کوردستان24 گوتی: جۆرەکانی ترێ زۆربوون و وەک پێشوو نین، خەڵکی لە فەرەنسا و ئیتاڵیا و تورکیا و زۆر وڵاتی دیکە، بەرهەمی ترێی کوردستان دەبەنەوە لەگەڵ خۆیداندا، یاخود بۆیان ڕەوانە دەکرێت، بەتایبەت ترێی ناوچەی دۆسکییەکان کە ناوچەیەکی زۆر دەوڵەمەند و بەناوبانگە لە بەرهەمی ترێ.

خورشید یاسین، جووتیارێکی سنووری پارێزگای دهۆکە و سەردانی فیستڤاڵەکەی کردبوو، بۆ کوردستان24 گوتی: پێرار و ئەمساڵ، سەردانی ئەو فیستیڤاڵەم کردووە کە گرنگە بۆ یەکتر ناسینی جووتیاران و بینینی هاوڕێ جووتیارەکان، بەتایبەت لەگەڵ ئەو جووتیارانە یەکتر دەناسین کە پێشتر یەکترمان نەناسیووە.

لەگەڵ کردنەوەی فیستیڤاڵەکە، کۆمپانیای کاڤین گرووپ بۆ بازرگانی و بەرهەمی کشتوکاڵ، چەندین بەرهەمی جووتیاران دەکڕێت و دەستبەجێ پارەکەشیان پێدەدات.

موسڵح حەسەن، جێگری بەڕێوەبەری کشتوکاڵی دهۆک بە کوردستان24ـی گوت: 21 هەزار دۆنم زەوی لەسنووری پارێزگای دهۆک بە ترێ چێندراوە کە بەرهەمەکانیان ساڵانە دەگاتە نزیکەی 60 هەزار تۆن، دەڵێت: سەرباری ئەوەی ئەمساڵ وشکە ساڵی بوو، بەڵام جووتیاران بەشێوەیەکی زانستی کاری ئاودانیان بۆ بەرهەمەکانیان کردووە، بۆیە مەزەندە دەکرێت ئەمساڵیش بەرهەمی ترێ لە سنووری پارێزگای دهۆک، گەیشتبێتە 60 هەزار تۆن.