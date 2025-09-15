وەزارەتی بازرگانی: بڕیاردرا بە خەرجکردنی شایستە داراییەکانی جوتیارانی هەرێمی کوردستان

پێش 41 خولەک

بریکاری وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی هەرێمی کوردستان ئاماژە بەوە دەکات، شایستەی داراییەکانی جوتیارانی هەرێمی کوردستان، قۆناغی یەکەم بۆ ئەمساڵ 310 ملیار دینار دەبێت.

سەروەر کەمال، بریکاری وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ئەمڕۆ دووشەممە، 15ـی ئەیلوولی 2025، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: شایستەی داراییەکانی جوتیارانی هەرێمی کوردستان، قۆناغی یەکەم بۆ ساڵی 2025، 310 ملیار دینارە.

هەروەها ئاماژەی بەوە کردووە، بڕیاردرا بە خەرجکردنی 57 ملیار دیناری عێراقی بەمشێوەیە،

هەولێر 20 ملیار دینار

سلێمانی 25 ملیار دینار

دهۆک 12 ملیار دینار.

‎ئەمە لەکاتێکدابوو، هەر ئەمڕۆ دووشەممە، نەوزاد شێخ کامیل بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی هەرێمی کوردستان بۆ ماڵپەڕی کوردستان24، ئاماژەی بەوە کرد، لەگەڵ خەرجکردنی شایستە داراییەکانی جوتیارانی هەرێم لەلایەن وەزارەتی بازرگانی عێراقەوە ڕاستەوخۆ دەستبە دابەشکردنی دەکەین.

ئەم ساڵ حکوومەتی عێراق 400 هەزار تۆن گەنمی جووتیارانی هەرێمی کوردستانی بە نرخی 850 هەزار دینار بۆ هەر تۆنێک وەرگرت، کە بەهاکەی 340 ملیار دینارە.

ئەو بڕە گەنمەی لە لای جووتیارانی هەرێمی کوردستان مابووەوە، لە لایەن هەردوو کۆمپانیای ناوخۆیی، "خۆشناو و قەیوان"ـەوە لە جووتیاران وەرگیرا.

لە 15ـی ئابـەوە، پرۆسەی وەرگرتنی گەنمی جووتیاران لە لایەن ئەو دوو کۆمپانیا ناوخۆییەوە کۆتایی هاتووە، نزیکەی 40 هەزار تۆن گەنمیان وەرگرتووە کراوە و هیچ بڕە گەنمێک لای جووتیاران نەماوە.