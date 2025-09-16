پێش دوو کاتژمێر

جارێکی دیکە ئەنجوومەنی دەوڵەت بڕیاردانی لەبارەی داهاتی نانەوتی هەرێمی کوردستان دواخست.

پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ سێشەممە، 16ـی ئەیلوولی 2025، کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی دەوڵەت بە سەرپەرشتیی دادوەر کەریم خەسباک دەستیپێکرد. هەردوو ڕاوێژکاری وەزارەتەکانی (دارایی و ئابووری) و (داد)ـی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش ئامادەی کۆبوونەوەکە بوون.

دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا ڕایگەیاند، لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆی ئەنجوومەنی دەوڵەت بڕیاردرا یەکلایکردنەوەی پرسی ڕاوێژی یاسایی بۆ ئەنجوومەنی وەزیران لەسەر داهاتی نانەوتی هەرێمی کوردستان بۆ سبەی چوارشەممە، 17ـی ئەیلوولی 2025 دوا بخات.

ئەمە لە کاتێكدایە، بڕیار بوو ئەمڕۆ سێشەممە، ئەنجوومەنەکە پرسی داهاتی نانەوتیی هەرێمی کوردستان یەکلایی بکاتەوە و ڕای خۆی لەسەر ئەو بابەتە بە شێوەیەکی فەرمی بە ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق بدات، هاوکات دیاری بکات، کامە لایەن لەسەر حەقە، حکوومەتی هەرێمی کوردستان یان وەزارەتی دارایی عێراق.

سێشەممەی ڕابردوو (09ـی ئەیلوولی 2025)، ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق لە کۆبوونەوەی هەفتانەی خۆیدا، بڕیاریدا دۆسیەی نانەوتیی هەرێمی کوردستان بۆ ئەنجوومەنی دەوڵەت بنێرێت، تاوەکو لە ڕووی یاساییەوە رای خۆی لەسەر بدات کامە داهاتی فیدراڵییە و کامەش داهاتی فیدراڵی نییە لە نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراقدا.

ئەمە لە کاتێکدایە، ڕێککەوتن لەسەر رێژەی داهاتی نانەوتیی ڕادەستکراو یەکێکە لە بەربەستەکانی بەردەم ڕێککەوتنی کۆتایی لەبارەی ناردنی مووچەی مانگەکانی تەممووز و دواتری هەرێمی کوردستان. مەرجێکی سەرەکیی دیکەی بەغدا، بۆ بەردەوامیی ناردنی مووچە، رادەستکردنی نەوتی هەرێمی کوردستانە بۆ هەناردەکردن لەڕێگەی بەندەری جەیهانی تورکیاوە کە بڕەکەی بە 230 هەزار بەرمیلە.