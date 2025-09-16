ڕوبیۆ: ترەمپ لەگەڵ زێلێنسکی کۆدەبێتەوە
مارکۆ ڕوبیۆ، وەزیری دەرەوەی ئەمەریکا، ڕایگەیاند، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا، ڕەنگە هەفتەی داهاتوو لە نیویۆرک چاوی بە ڤۆلۆدیمیر زێلێنسکی، سەرۆکی ئۆکرانیا بکەوێت. ئەم کۆبوونەوە ئەگەرییە لە چوارچێوەی هەوڵە بەردەوامەکانی ترەمپ دێت بۆ چارەسەرکردنی قەیرانی ئۆکرانیا.
ڕوبیۆ لە لێدوانێکی تایبەتدا لەگەڵ فۆکس نیوز، ئاماژەی بە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکانی ترەمپ لەگەڵ ڤلادیمێر پوتن، سەرۆکی ڕووسیا و چەندان کۆبوونەوەی لەگەڵ زێلێنسکی کرد. جەختی لەوە کردەوە، سەرۆکی ئەمەریکا بەردەوام دەبێت لە هەوڵەکانی بۆ گەیشتن بە کۆتاییهێنان بە ململانێکان لە ئۆکرانیا.
بە گوتەی ڕوبیۆ، ترەمپ "تاکە سەرکردەی جیهانە" کە توانای ئەوەی هەیە لە یەک کاتدا لەگەڵ ئۆکرانیا، وڵاتانی ئەورووپا و ڕووسیا گفتوگۆ بکات.
بە بۆچوونی وەزیری دەرەوەی ئەمەریکا، ئەگەر واشنتن سزا بەسەر ڕووسیادا بسەپێنێت و واز لە ڕۆڵی ناوبژیوانی بهێنێت، ئەوا "کەسێک لە جیهاندا نامێنێتەوە کە بتوانێت ناوبژیوان بێت" لەم قەیرانەدا.
80مین دانیشتنی کۆمەڵەی گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان لە 9ـی ئەیلوول دەستی پێکرد، وەک نەریت هەفتەی ئاستی باڵا لەم دانیشتنەدا بەڕێوەدەچێت. دیبەیتە گشتییەکان لە 23 تا 27ـی ئەیلوول و دووبارە لە 29ـی ئەیلوول بەڕێوەدەچن.
بڕیارە سێرگی لاڤرۆڤ، وەزیری دەرەوەی ڕووسیا، نوێنەرایەتی وڵاتەکەی بکات و لە 27ـی ئەیلوول پەیامی پێشکەش بکات. ئەگەری کۆبوونەوەی ترەمپ و زێلێنسکی لە نیویۆرک هاوکات دەبێت لەگەڵ چالاکییەکانی کۆمەڵەی گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان و دەرفەتێک بۆ گفتوگۆی ڕاستەوخۆ و هەوڵدان بۆ چارەسەرکردنی دۆخی ئۆکرانیا دەڕەخسێنێت.