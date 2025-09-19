جووتیاران لە سنووری سۆران داوای ڕێگریی کردن لە هاوردەکردنی تەماتەی ئێرانی دەکەن

پێش 38 خولەک

وەرزی لێکردنەوەی تەماتەیە و زیاتر لە 8 هەزار دۆنم زەوی لە سنووری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران بە بەرهەمی تەماتە چێندراوە، جووتیاران ڕۆژانە 600 تۆن تەماتە دەخەنە بازاڕەکان، بەڵام جێبەجێنەکردنی ڕۆژمێری کشتوکاڵی لەلایەن بەغداوە، زیانێکی زۆری لە جووتیارانی کوردستان داوە.

دیار شێخۆ، جووتیارێکی ئیدارەی سەربەخۆی سۆرانە و بۆ کوردستان24 گوتی: نزیکەی 20 دۆنم زەویم بە تەماتە داچاندووە، نرخەکەی بەپێی پێویست نییە، لەبەر ئەوەی لە دەروازەکان تەماتەی ئێرانی دێتە نێو عێراق، ئەگەر هاووڵاتی عەرەبیش بەرهەمەکە لە ئێمە نەکڕێت، بەرهەمەکەمان ساغ نابێتەوە و هەمووی بەهەدەر دەچێت، کیلۆی تەماتە بە 500 بۆ 600 دینارە.

دوو ساڵە، حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراق لەسەر یەکخستنی ڕۆژمێری کشتوکاڵی ڕێککەوتوون بۆ ڕێگریکردن لە بەرهەمی دەرەکی، بۆ ئەوەی بەرهەمی ناوخۆیی ساغ بکرێتەوە، بە پابەند نەبوونی هەریەک لەو دوو لایەنە، جووتیاران زیانمەند دەبن.

کامەران حوسێن، بەڕێوەبەری گشتی کشتوکاڵی سۆران بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: حکوومەتی هەرێمی کوردستان کار بە ڕۆژمێری کشتوکاڵی دەکات، گونجانمان لەگەڵ ڕۆژمێری حکوومەتی فیدراڵی هەمیشە کێشەی هەبووە، لە هەندێک بابەت گەیشتووینەتە ئەنجام و کار بەڕۆژمێری کشتوکاڵی دەکەین، لە هەندێک بابەتی دیکە بەهۆی گۆڕانی کەش و هەوا، هاوکات بەهۆی ئەو بارودۆخی سنووری هەرێمی کوردستان هەیەتی، کێشە دروست دەبێت، چونکە کاتێک بەرهەمێک لە هەرێمی کوردستان پێدەگات، ئەگەری هەیە هەمان بەرهەم لەناوچەکانی ناوەڕاست و خوارووی عێراق بەرەو کۆتایی بچێت.

بەگوێرەی ڕۆژمێری کشتوکاڵیی، حکوومەتی هەرێمی کوردستان، 1ـی حوزەیرانی هەموو ساڵێک تاکوو 1ـی تشرینی دووەم، لە وەرزی هەر بەرهەمێکی کشتوکاڵی، ڕێوشوێنی پێویست دەگرێتە بەر بۆ ئەوەی ڕێگریی لە هاوردەکردنی بەرهەمی بیانیی بکرێت، ئێستا وەرزی پێگەیشتنی تەماتەیە و تەنیا لە ئیدارەی سەربەخۆی سۆران لە 8 هەزار دۆنم زەوی داچێندراو، 600 هەزار تۆن تەماتە دەخرێتە بازاڕەکان.