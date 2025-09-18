مەسرور بارزانی دوو ملیار دیناری بۆ ڕێگری لە دروستبوونی لافاو لە هەولێر تەرخانکرد

پێش 27 خولەک

ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر ڕایگەیاند: بە ڕەزامەندى مەسرور بارزانی، سەرۆکى حکوومەتی هەرێمی کوردستان، دوو ملیار دینار وەک فریاگوزاریى بۆ چارەسەرکردن و خاوێنکردنەوەی ئاوەڕۆ و ڕێرەوەکانی ئاوی سروشتی باران و کەم و کوڕى و گرفتەکانى تەرخانکرا .

ئەمڕۆ پێنجشەممە 18ـی ئەیلوولی 2025، بە سەرپەرشتى ئومێد خۆشناو، پارێزگارى هەولێر، لە دیوانى پارێزگادا، کۆبوونەوەیەکى تایبەت سەبارەت بە ئامادەکاریى بۆ وەرزى بارانبارینى ئەمساڵ و خاوێنکردنەوەی چاڵەکانی ئاو وەرگرتن، مەنهۆل، خاوێنكردنەوەی ئاوەڕۆ و کەند و ڕێرەوە سروشتییەکانى ئاوى باران ئەنجامدرا.

بەپێی ڕاگەیەندراوی پارێزگای هەولێر، لە کۆبوونەوەکەدا کە جێگری پارێزگار و یاریدەدەری پارێزگار و قایمقامەكانى ناوەندی، بنەسەڵاوە، قوشتەپە و بەڕێوەبەرى گشتیى ئاو و ئاوەڕۆکانى هەرێم و بەڕێوەبەرى گشتیى شارەوانییەکان و سەرۆکى شارەوانى و بەڕێوەبەرانى ئاودێرى، ئاوەڕۆكان و پاراستن و چاککردنەوەی ڕێگاو بانی هەولێر ئامادەیى بوون، پارێزگارى هەولێر، دوای ئەوەی پلان و بەرنامە و نەخشەڕێگەی وەرزی باران بارینی ئەمساڵ و ڕێگا چارەسەرییەكانی کێشە و گرفتەكانی خستەڕوو، ئاماژەی بەو پلان و بەرنامە و پڕۆژانەدا کە لە ساڵانى ڕابردوودا بە پاڵپشتی و فەرمان و ڕاسپاردەی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە سنوورى پارێزگاى هەولێر ئەنجامدراون، بە هۆیانەوە توانراوە تاڕادەیەکى زۆر مەترسییەكانی دروستبوونی لافاو لە شاری هەولێر كەمبکرێتەوە.

لە تەوەرێکى دیکەدا، کۆبوونەوەکە سەبارەت بە وەرزى بارانبارین و زستانى ئەمساڵ، جەختی لە ئامادەکارییەکان بۆ وەرزی زستانی ئەمساڵ كردەوە و سەرۆكایەتی شارەوانی و بەڕێوەبەرایەتی گشتیی شارەوانییەكان و بەرێوەبەرایەتیەكانی ئاوەڕۆ و ئاودێری هەولێر و فەرمانگە و لایەنە پەیوەندیدارەكانی دیكەی ڕاسپێدران، بۆ گرتنەبەری ڕێوشوێنی نوێ و پێویست و ئامادەكاریی زیاتر بە مەبەستی ڕێگریكردن لە هەر حاڵتێکى نەخوازراوی گۆڕانی كەش و هەوا و چارەسەركردنی ئەو خاڵە لاوازانەی کە دەبنە هۆی دروستبوونی لافاو و پەنگخواردنەوەى ئاوی زیادە.

ڕاگەیەندراوەکەی پارێزگای هەولێر ئاماژەی بەوە کردووە، بەمەبەستی ڕووبەڕووبوونەوەی هەر مەترسییەكی كۆبوونەوەی ئاوی زیادە و دروستبوونی لافاو لە شارى هەولێر و دەوروبەرى، لە کۆبوونەوەکەدا جەخت لە ئەنجامدانی هەڵمەتی گشتگیرى پاککردنەوەى سەرجەم چاڵەکانی ئاو وەرگرتن، مەنهۆل، خاوێنكردنەوەی ئاوەڕۆ و کەند و ڕێرەوە سروشتییەکانى ئاوى باران بەر لە وەرزی باران بارین كراوەتەوە.

