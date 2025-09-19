بەڕێوەبەری وەبەرهێنانی دهۆک: ماستەر پلانی گەشتیاری دروستدەکرێت

پێش 29 خولەک

بەڕێوەبەری گشتیی وەبەرهێنانی دهۆک باس لەوە دەکات، چەندین پرۆژەی گەشتیاری لەو سنوورە دەکەونە بواری جێبەجێ کردنەوە، هاوکات ژمارەیەکی دیکەش تەواو کراون.

د. هەڤاڵ سدیق، بەڕێوەبەری گشتیی وەبەرهێنان لە پارێزگای دهۆک ، ئەمڕۆ هەینی 19ـی ئەیلوولی 2025، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: بەنداوی دهۆک شوێنێکی ستراتیژییە، هەر بۆیە پێویستە کاری لەسەر بکرێت، بۆ ئەوەی ببێتە شوێنێکی گەشتیاری و گەشتیاران سەردانی بکەن، هەر بۆیە بڕیار دراوە بە دروستکردنی کؤڕنیشێکی گەشتیاری لە بەنداوی دهۆک، لەگەڵ دروستکردنی ماستەرپلانێکی گەشتیاری لەو شوێنە.

بەڕێوەبەری گشتیی وەبەرهێنانی دهۆک گوتی: لەگەڵ جێبەجێکردنی ئەم ماستەر پلانە وەبەرهێنەران دەتوانن چەندین پرۆژەی گەشتیاری لێ ئەنجام بدەن، لەگەڵ ڕاگەیاندنی ماستەر پلانی گەشتیاری دەرفەت بە وەبەرهێنەرەکانمان دەدەین بۆ ئەوەی هۆتێل و خواردنگە و چەندین پرۆژەی تایبەت بە گەشتیاری دروست بکەن.

هەڤاڵ سدیق گوتیشی: بەهۆی هەڵکەوتەی جوگرافیای دهۆک دەوڵەمەندە بە ناوچەی گەشتیاری بۆیە دەمانەوێت گرنگی زیاتری پێ بدەین وببێتە هۆی سەرنجڕاکێشانی زیاتری گەشتیارن و هەلیکاری زیاتر بۆ گەنج و لاوانی ئێمە برەخسێنین.

هەروەها ئاماژەی بەوە کرد، ژمارەیەک پرۆژەی گەشتیاری تەواوکراون و لە ئاییندەیەکی نزیکدا دەکرێنەوە بەتایبەتی لە سنووری ئامێدی.