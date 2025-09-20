مەسرور بارزانی: پێویستە بەغدا هەنگاوی پێویست بۆ جێبەجێکردنی ڕێککەوتنی شنگال بنێت

پێش 29 خولەک

ئەمڕۆ شەممە، 20 ئەیلوولی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە گوتارێکدا، لە ڕێوڕەسمی کردنەوەی جووتسایدی شێخان-لالش باسی لەوە کرد "زۆر هەوڵ دەدرێت خوشک و برا ئێزدییەکانمان لە شنگال دووربخرێنەوە. زۆر هەوڵمان دا ڕێککەوتنی شنگال لەگەڵ حکوومەتی فیدراڵی جێبەجێ بکرێت، بەڵام تا ئێستا جێبەجێ نەکراوە، چونکە هەندێک هێزی نایاسایی لە شارەکە هەن. داواکارین لە حکوومەتی عێراق هەنگاوی پێویست بنێت، ئاسانکاریی بکات تا خوشک و برا ئێزدییەکانمان بە سەربەرزی بگەڕێنەوە شنگال و شوێنەکانی دیکەی خۆیان."