سەرۆکی حکوومەت لە ڕێوڕەسمی کردنەوەی جووتسایدی شێخان-لالش: سەرەڕای قەیرانەکان، بەڵام پڕۆژەكانی ئاوەدانی لە کوردستان نەوەستان

ئەمڕۆ شەممە، 20ـی ئەیلوولی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە ڕێورەسمێکی تایبەتدا، جووتسايدی شێخان-لالش-ی لە پارێزگەی دهۆک کردەوە.

لە ڕێورەسمەکەدا کە حازم تەحسین بەگ، میری ئێزیدییان و شێخ عەلی شێخ ئیلیاس بابە شێخ و ئەنجومەنی ڕووحانی و ژمارەیەک لە کەسایەتییەکانی ناوچەکە ئاماده‌ى بوون، سەرۆکی حکومەت لە گوتارێکدا، دەستخۆشی لە کۆمپانیای جێبەجێکار کرد، کە بەشێوەیەکی پێشکەوتوو پڕۆژەکەیان جێبەجێ کردووە و پیرۆزبایی لە خەڵکی دەڤەرەکەش کرد و هیوای خواست سوود و کاراسانییەکی باشیان بکات لە ژیانی ڕۆژانەیاندا.

The Sheikhan-Lalish Road finished construction in record time with an investment of $20m.



I hope it will ease movement of our Yazidi brothers and sisters, pilgrims, residents and visitors of the area.



We will continue building a stronger, more prosperous Kurdistan. pic.twitter.com/JcRuyXOc1B — Masrour Barzani (@masrourbarzani) September 20, 2025

ئەمەش دەقی گوتارەکەیە:

بە ناوی خودای گەورە و دلۆڤان

خوشك و برایانی هێژا

ئامادەبووانی قەدرگران

بەخێرهاتنێكی گەرمی هەمووتان دەكەم

بە تایبەت سوپاسی ئامادەبوونی بەڕێزان میر حازم و بابە شێخ و جڤاتی رۆحانی و كەسایەتییەكانی ئۆلی ئەم دەڤەرە دەكەم كە لەم بۆنەیەدا بەشدارن.

پێش ساڵێك ئێمە لێرە بووین و بەڵێنمان دا كە جادەی شێخان بۆ لالشی پیرۆز دەكەینە جووتساید، سوپاس بۆ خودا پاش ساڵێك گەڕاینەوە و ئەمڕۆ ئێمە لێرەین بۆ كردنەوەی ئەم جادەیە.

بێگومان هەر كارێك ئێمە بكەین، بۆ خزمەتكردنی هاووڵاتیيانی خۆمان، ئەركی ئێمەیە، بە تایبەت ئەم دەڤەرە كە دەڤەرێكی زۆر گرنگە لەلایەنی مێژوویی و ئایینی و پێكەوەژیان و شۆڕشگێڕیی مێژووی گەلی ئێمەدا و خەڵكێكی زۆر شۆڕشگێڕ لەم دەڤەرە هەن، ئەركی ئێمەیە خزمەتی ئەم دەڤەرە بكەین، بۆیە هەر كارێك بكەین ئێمە بە ئەركی دەزانین و خۆشحاڵین كە ئەمە یەكێكە لەو پڕۆژانەی لەم دەڤەرە ئەنجام دراوە و بێگومان ئەم پڕۆژانەش بەردەوام دەبن لەسەر ئاستی پارێزگا و لە شوێنی دیكەش.

خوشك و برایانی ئێزدی بەشێكی ڕەسەنی كوردستانن و هەروەك جەنابی سەرۆك بارزانی فەرمووی، كوردی ڕەسەن ئێزدینە. لەبەر ئەوە بە هیچ جۆرێك ئێمە لێك جیا ناكرێینەوە. من دەزانم ئەم دەڤەرە، چەندە گرنگە بۆ خوشك و برایانی ئێزدی و زۆر خەڵك لە سەرانسەری جیهان دێنە ئێرە و سەردانی لالشی پیرۆز دەكەن، پاش چەند رۆژێكی دیكەش وەك ئێمە بیستمان دیسان زیارەتكار دێنە ئێرە. هیوادارم ئەم خزمەتگوزارییە، ئاسانكاری بكات بۆ هاتووچۆی خوشك و برایانمان و هەروەها ئەم شەقامە خزمەتی خەڵكی دیكەش بكات كە ئەم دەڤەرە پێكەوە گرێ دەدات.

پڕۆژەی دیكەش هەن كە ئەوانیش ئەنجام دەدرێن، ئەمانەش هەموویان پێكەوە گرێ دەدرێن و بەهۆیانەوە بابەتی هاتووچۆ بۆ هاووڵاتیيان ئاسانتر دەكات و ڕووداوی نەخوازراوی هاتوچۆ كەمتر دەكەنەوە و بۆ سەلامەتیی هاووڵاتیيان زۆر باشتر دەبێت. هیوای من ئەوەیە كە هاووڵاتیش كارێكی وا بكەن ڕەچاوی ڕێنماییەكانی وەزارەتی ناوخۆ و پۆلیسی هاتوچۆ بكەن بۆ سەلامەتیی خۆیان و كەسوكار و هاووڵاتیيانی دیكەش.

چەند ئێمە بتوانین خزمەتی میللەتی خۆمان بكەین، پێكەوە دەتوانین بەختەوەرتر ببین. ئێمە دەمانویست پشتیوانییەكی زیاتر لەسەر ئاستی حكومەتی فیدرالی بۆ هەرێمی كوردستان بكرابایە، بەڵام سەرەڕای هەموو ئەو قەیرانانەی كە ئێمە بینیمان، دیسان پڕۆژەكانی ئاوەدانی لێرە ڕانەگیران، بەشێكی زۆری ئەمە دەگەڕێتەوە بۆ باوەڕی كۆمپانیاكانی كەرتی تایبەت كە باوەڕێكی زۆریان بە حكومەتی هەرێم هەیە و ئەم پرۆژەیان جێبەجێ كرد، جێی دەستخۆشییە. لەبەر ئەوە من پێمخۆشە سوپاسێكی تایبەتی كۆمپانیای جێبەجێكار بكەم بۆ ئەنجامدانی ئەم پرۆژەیە كە بەڕاستی بە ماوەیەكی زۆر كەم و بە ستانداردێكی جیهانی و نێودەوڵەتی ئەم جادەیەیان جێبەجێ كرد. دەستخۆشییان لێ دەكەم و هیوادارم بەردەوام بن لە خزمەتكردن و جێبەجێكردنی پرۆژەی دیكەش لە هەر شوێنێك كە ئەم ئەركەیان پێ بسپێردرێت.

من پێم خۆشە لێرە باسی بابەتی خوشك و برایانی ئێزدی بكەم كە ساڵانێكە ڕووبەڕووی ناخۆشی و نەهامەتی بوون، بەڵام هەموو كاتێك بەهێزتر مانەوە و لەسەر پێی خۆیان وەستانەوە و ڕووبەڕووی پیلانی دوژمن و ناحەزان بوونەوە. من یەكێكم لەو كەسانەی كە وەك شاهێد كاتێك لە خزمەتی جەنابی سەرۆكدا بووین لەو كاتەی داعشی دڕندەی تیرۆریست هێرشی هێنایە سەر شنگال، جەنابی سەرۆك ئەوكات فەرمانی كرد یان شنگال ڕزگار دەكەین، یانیش دەبێ ئێمە هەموومان خۆمان لەسەری دابنێین. بە پشتیوانیی خودا، جەنابی سەرۆك، سەركردایەتیی لەشكری كوردستانی كرد بۆ ئازادكردنی شنگال و پاش سەد ڕۆژ، بەڵێنی جەنابی سەرۆك بەجێ هێندرا. ڕاستە ئێمە سەدان شەهیدمان دا، بەڵام ئێمە نەمانهێشت ئیرادەمان بشكێندرێت، جەنابی سەرۆك سەربڵندیی خوشك و برایانی ئێزدیی لە هەموو شتێك بەلاوە گرنگتر بوو كە جارێك لەسەر چیای شنگال فەرمانی كرد و گوتی ئێستا ئێمە لێرەین و سەری دوژمنانی خوشك و برایانی ئێزدیی لەبن پێی ئێمەدایە.

ئەم پێكەوەژیانەی كە لە كوردستاندا هەیە و ئەم پەیوەندییە ڕەسەنەی لەنێوان ئێزدی و ئێمەدایە، ئەمە بە هیچ شتێك لێك جیا ناكرێتەوە، هەرچەندە هەوڵی زۆر دەدرێن بۆ ئەوەی خوشك و برایانی ئێزدیی ئێمە لە شنگال دوور بخەنەوە. ئێمە هەوڵێكی جددیمان دا بۆ ئەوەی ڕێككەوتنی شنگال لەگەڵ حكومەتی فیدرال جێبەجێ بكرێت، بەڵام دیسان هەتا ئەم كاتەش ئەم ڕێككەوتنە جێبەجێ نەكراوە، بەهۆی هەندێك هێزی لەیاسادەرچوو لەوانەی خۆیان سەپاندووە. داخوازیی ئێمە لە حكومەتی فیدرالی ئەوەیە كە هەنگاوی جددی بنێن و ئاسانكاری بكرێت تاوەكوو خوشك و برایانی ئێزدی بە سەربڵندی بگەڕێنەوە شنگال، بەردەوامیش دەبین بۆ ئەوەی هەموو هاووڵاتیانی ئێمە، چ ئێزدی بن، موسوڵمان بن، عەرەب بن، توركمان بن، كریستیان بن، بە سەربڵندی بگەڕێنەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆیان لەو دەڤەرەی كە بەداخەوە لەبەر هێرشی دڕندانەی تیرۆریستان بەجێیان هێشت، پێویستە هەر بگەڕێنەوە و هیچ پیلانێكی سیاسی ناتوانێت ئێمە لە ئاو و خاکمان جیا بکاتەوە.

حەز دەكەم باسی ئەوە بكەم كە گفتوگۆی ئێمە لەگەڵ حكومەتی فیدرالیش لەسەر بابەتی دابینكردنی بودجە و مووچە بەردەوامن، زۆرجار ئێمە گوتوومانە كە هیچ ئاستەنگێك نەماوە، بەڕاستیش لەلایەن هەرێمی كوردستانەوە هیچ جارێك هیچ ئاستەنگێك دروست نەكراون، هەموو جارێك هەر بیانوویەك هەبووبێت، ئێمە هەوڵمانداوە لایببەین بۆ ئەوەی بابەتی شایستەی دارایی خەڵكی كوردستان دابین بكرێت. لە دوایین گفتوگۆمان لەگەڵ بەغدا، ئێستا وەك ئەوەی من ئاگادار كراومەتەوە كە لەنێوان كۆمپانیاكانی بواری بەرهەمهێنانی نەوت لە هەرێمی كوردستان لەگەڵ حكومەتی فیدرالی دیارە تێگەیشتن و ڕێككەوتنێك هەیە، ئەمە دەبێتە دەستپێكێكی زۆر باش بۆ نەهێشتنی ئەو ئاڵنگاری و ئاستەنگەی كە هەتا ئێستا ماوەتەوە. هیوای من ئەوەیە كە لە ڕۆژانی داهاتوو ئەم ڕێككەوتنە ببێتە واقیع و ببێتە جێی ڕەزامەندیی هەموو لایەك و حكومەتی عێراقیش پابەندییەکانی خۆی بەرانبەر بە ماف و هەقی خەڵكی كوردستان جێبەجێ بكات و چیدی بابەتی مووچە نەبێتە سەردێڕی هەواڵی ڕۆژانە. بۆیە هیوادارم لە ماوەیەكی نزیكدا، بگەینە ئەنجامێكی ئەرێنی.