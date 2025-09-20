مەسرور بارزانی: ڕێککەوتن لە نێوان کۆمپانیاکانی نەوت و حکوومەتی فیدراڵی کراوە

پێش 24 خولەک

ئەمڕۆ شەممە، 20 ئەیلوولی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە گوتارێکدا، لە ڕێوڕەسمی کردنەوەی جووتسایدی شێخان-لالش ڕایگەیاند "گفتوگۆکانمان لەگەڵ حکوومەتی فیدراڵی لەبارەی بودجە و مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بەردوامن. وەک حکوومەتی هەرێمی کوردستان هیچ کاتێک ئاستەنگیمان دروست نەکردووە و هەموو پابەندییەکانمان جێبەجێ کردوون. وەک ئەوەی ئاگادار کراومەتەوە، لە کۆتا گفتوگۆکاندا، ڕێککەوتنێک لە نێوان کۆمپانیاکانی بەرهەمهێنانی نەوت لە هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵیدا کراوە، ئەمە دەبێتە دەرفەتێکی زۆر باش بۆ نەهێشتنی ئاڵنگارییەکان. هیوادارین لە ڕۆژانی داهاتوودا ئەم ڕێککەوتنە ببێتە واقیع و حکوومەتی فیدراڵیش پابەندییەکانی خۆی بۆ خەرجکردنی شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان جێبەجێ بکات و چیدیکە پرسی مووچە نەبێتە سەردێڕی هەواڵی ڕۆژنامەکان."