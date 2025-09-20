سیاسی

سەرۆک وەزیران کۆگا و سەنتەری پشکنینی پێشوەختەی کۆمپانیای تۆیۆتا لە دهۆک دەکاتەوە

کوردستان

پاشنیوەڕۆی ئەمڕۆ شەممە، 20ـی ئەیلوولی 2025، کاتژمێر 3:00، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، کۆگا و سەنتەری پشکنینی پێشوەختەی کۆمپانیای تۆیۆتا لە دهۆک دەکاتەوە.

ئەمە لەکاتێکدایە، ئەمڕۆ شەممە، 20ـی ئەیلوولی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە ڕێورەسمێکی تایبەتدا، جووتسايدی شێخان-لالش-ی لە پارێزگەی دهۆک کردەوە.

هەروەها بڕیارە کاتژمێر 4:00ـی پاشنیوەڕۆی ئەمڕۆ، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ، پارکی سەرهڵدانیش لە دهۆک بکاتەوە .

 
 
 
 
