سەرۆک وەزیران کۆگا و سەنتەری پشکنینی پێشوەختەی کۆمپانیای تۆیۆتا لە دهۆک دەکاتەوە
پاشنیوەڕۆی ئەمڕۆ شەممە، 20ـی ئەیلوولی 2025، کاتژمێر 3:00، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، کۆگا و سەنتەری پشکنینی پێشوەختەی کۆمپانیای تۆیۆتا لە دهۆک دەکاتەوە.
ئەمە لەکاتێکدایە، ئەمڕۆ شەممە، 20ـی ئەیلوولی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە ڕێورەسمێکی تایبەتدا، جووتسايدی شێخان-لالش-ی لە پارێزگەی دهۆک کردەوە.
هەروەها بڕیارە کاتژمێر 4:00ـی پاشنیوەڕۆی ئەمڕۆ، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ، پارکی سەرهڵدانیش لە دهۆک بکاتەوە .