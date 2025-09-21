سیاسی

نێچیرڤان بارزانی: مامۆستايانى ئايينى ڕۆڵى به‌رچاويان له قووڵكردنه‌وه‌ى كولتوورى پێكه‌وه‌ژيان هەبووە

کوردستان سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان بەبۆنەی 55 ساڵەی دامەزراندنی يه‌كێتيى زانايانى ئايينى ئيسلامى كوردستان پیرۆزبایی لە سه‌رۆک و ئه‌ندامانى مه‌كته‌بى ته‌نفيزيى يه‌كێتيى زانايانى ئايينى ئيسلامى كوردستان و ته‌واوى مامۆستايان و زانايانى ئايينى.

دەقی پەیامی پیرۆزبایی نێچیرڤان بارزانی

يادى‌ (55) ساڵه‌ى دامه‌زراندنى يه‌كێتيى زانايانى ئايينى ئيسلامى كوردستان، به‌ گه‌رمى له‌ به‌ڕێزان سه‌رۆک و ئه‌ندامانى مه‌كته‌بى ته‌نفيزيى يه‌كێتيى زانايانى ئايينى ئيسلامى كوردستان و ته‌واوى مامۆستايان و زانايانى ئايينى پيرۆز ده‌كه‌م، هيواى به‌رده‌واميى سه‌ركه‌وتنيان بۆ ده‌خوازم.

يه‌كێتيى زانايان و مامۆستايانى ئايينى، وه‌ك چۆن له‌ سه‌رده‌مى شۆڕشدا خه‌باتيان كردووه‌ و قوربانييان داوه‌، له‌ سه‌رده‌مى ئازاديیشدا ئاماده‌يى و ڕۆڵى به‌رچاويان هه‌يه‌ له قووڵكردنه‌وه‌ى كولتوورى پێكه‌وه‌ژيان و يه‌كترقبووڵكردن و لێبورده‌يى، هه‌روه‌ها له‌ به‌ره‌نگاربوونه‌وه‌ و نه‌هێشتنى بيرى توندڕه‌وى و ده‌مارگيرى و بره‌ودان به‌ گيانى نيشتمانپه‌روه‌رى و ئاشتيى كۆمه‌ڵايه‌تى.

له‌م ياده‌دا شه‌هيدانى يه‌كێتيى زانايانى ئايينى ئيسلامى كوردستان به‌ ڕێزه‌وه‌ به‌بير ده‌هێنينه‌وه‌ و دروود بۆ گيانى پاكيان ده‌نێرين، هه‌روه‌ها هه‌موو پشتگيرييه‌كمان بۆ‌ كار و كۆششى يه‌كێتيى زانايان له‌پێناو ده‌ستبه‌ركردنى هه‌موو مافه‌كانى مامۆستايانى ئايينيدا دووپات ده‌كه‌ينه‌وه‌.

جه‌خت ده‌كه‌ينه‌وه‌ كه‌ هه‌رێمى كوردستان بێ جياوازى بۆ هه‌ميشه‌ به‌ نيشتمانى پێكه‌وه‌ژيان بۆ هه‌موو پێكهاته‌ ئايينى و نه‌ته‌وه‌يييه‌كانى ده‌مێنێته‌وه‌ و به‌ هه‌موو شێوه‌يه‌ك ڕووبه‌ڕووى گوتارى ڕق و هه‌ر هه‌وڵێك بۆ تێكدانى كولتوورى پێكه‌وه‌ژيان ده‌بينه‌وه‌.

 

 

 
 
