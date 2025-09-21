وەزارەتی دارایی ڕێنمایی لێخۆشبوونی 15%ـی بۆ سوودمەندانی پێشینە و قەرزەکان دەرکرد

پێش 3 کاتژمێر

وەزارەتی دارایی و ئابووریی هەرێمی کوردستان ڕێنمایی بۆ سوومەندانی پێشینە و قەرزی بانکەکانی سەر بەوەزارەتی دارایی دەرکرد و تاوەکوو کۆتایی ساڵیش بەردەوام دەبێت.

یەکشەممە، 21ـی ئەیلوولی 2025، وەزارەتی دارایی و ئابووری لە نووسراوێکدا ڕایگەیاند، پاڵپشت بە بڕیاریی ئەنجوومەنی وەزیران، بەمەبەستی کارئاسانی بۆ هاووڵاتیانی سوودمەند لە پیشینە و قەرزەکانی بانکەکانی سەر بە وەزارەت بڕیار درا بە لێخۆشبوونی 15% بۆ گشت قەرز و پێشینەکانی 'خانووبەرە، نیشتەجێبوون، کشتوکاڵیی، پیشەسازیی و گەشتوگوزار'.

وەزارەتی دارایی لە نووسراوەکەدا داوای لێخۆشبوون لە سوودی دواکەوتن بۆ سوودمەندان لە پێشینەکاندا کردووە و ڕێنماییەکەش تاوەکوو 31-12-2025 کاری پێدەکرێت.