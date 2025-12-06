عێراق لە هاوردەکردنی کەل و پەلی تورکی، لە پلەی یەکەمی وڵاتانی عەرەبی دێت

پێش 3 کاتژمێر

دەستەی ئاماری تورکیا ڕایگەیاند، عێراق ماوەی 10 مانگی ڕابردوودا لە ڕیزبەندی یەکەمی وڵاتانی عەرەبی دێت بۆ هاوردەکردنی کەلوپەلی تورکی.

ئەمڕۆ شەممە، 6ـی کانوونی یەکەمی 2025، دەستەی ئاماری تورکیا ئامارێکی بڵاوکردەوە تێیدا هاتووە، عێراق لە ماوەی 10 مانگی یەکەمی ئەمساڵدا، بە بەهای نۆ ملیار و 882 ملیۆن و 949 هەزار دۆلار کەل وپەلی لە تورکیاوە هاوردە کردووە، ڕاشیگەیاند، بەراورد بە هەمان ماوەی ساڵی ڕابردوو هاوردەکردن کەمیکردووە، کە پارساڵ بە بەهای 10 ملیار و 720 ملیۆن و 405 هەزار دۆلار بووە.

دەستەی ئاماری تورکیا ئاشکراشی کرد، ئیمارات بە بڕی 7 ملیار و 816 ملیۆن و 101 هەزار دۆلار لە پلەی دووەمدا هاتووە، مەغریبیش پلەی سێیەمی گرتووە و بە بەهای سێ ملیار و 630 ملیۆن و 547 هەزار دۆلار کەل و پەلی لە ترکیا هاوردەکردووە، سعوودیەش لە پلەی پێنجەمدایە کە بە بەهای دوو ملیار و 943 ملیۆن دۆلار کەل و پەلی هاوردەکردووە.

دەستەی ئاماری تورکیا ئاماژەی دا، عێراق لە ماوەی 10 مانگی یەکەمی ئەمساڵدا ئاڵتون، بەردی بەنرخ، میوە و سەوزە، ئامێری کارەبا، پلاستیک، مۆبیلیات و گۆشتی لە تورکیاوە هاوردە کردووە.