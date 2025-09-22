ئەحمەد شەرع: سووریا پێویستی بە یەکگرتوویی و پلانی تۆکمە بۆ ئاوەدانکردنەوە هەیە

پێش 4 کاتژمێر

ئەحمەد شەرع، سەرۆک سووریا، لە یەکەم لێدوانیدا لە نیویۆرک ڕایگەیاند، زیانەکان لە سەرانسەری هەموو کەرتەکاندا بەرچاون و وڵاتەکە پێویستی بە یەکگرتوویی گەل و پلانی تۆکمە هەیە بۆ بنیاتنانەوەی ئەو سووریایەی کە لەدەستچووە.

شەرع لە دیداری لەگەڵ شاندێکی ڕەوەندی سووریا لە ئەمەریکا جەختی لەسەر پێویستی یەکگرتوویی نەتەوەیی کردەوە، وێڕای جیاوازییەکانیش. گوتیشی، "سووریا توانای ئەوەی هەیە جارێکی دیکە ببێتە بووکی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست." ئاماژەی بەوەشکرد، گەلانی جیهان چاودێری ڕووداوەکانی سووریا دەکەن و دەرفەتێک دەدەنە سووریاییەکان بۆ ئەوەی خۆیان بسەلمێنن، سەرەڕای سەختییەکانی ڕێگاکە.

ئاژانسی هەواڵی سانا بڵاویکردەوە، شەرع بە سەردانێکی مێژوویی گەیشتووەتە نیویۆرک، ئەمەش یەکەم بەشداریکردنی سەرۆکێکی سووریایە لە کۆبوونەوەکانی کۆمەڵەی گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان لەدوای ساڵی 1967ەوە.