ئەمشەو کەی و چۆن رێوڕەسمی خەڵاتەکانی باڵۆن دۆر بەڕێوە دەچێت؟

تەواوی زانیارییەکان لەبارەی دابەشکردنی خەڵاتی باڵۆن دۆر

پێش کاتژمێرێک

ئەمشەو کاتژمێر 09:00 رێوڕەسمی دابەشکردنی خەڵاتی باڵۆن دۆر لە هۆڵی شانۆی شاتوولێ لە پاریس بەڕێوە دەچێت، باشترینەکانی جیهان بۆ ساڵی 2025 خەڵات دەکرێن، کە گۆڤاری فڕانس فوتبۆڵ سەرپەرشتی خەڵاتەکە دەکات و بە هاوبەشی لەگەڵ فیدراسیۆنی تۆپی پێی ئەوروپا رێوڕەسمەکە بەڕێوە دەبات.

چەند خەڵات دابەش دەکرێن و بەربژێرەکان کێن؟

لە ریوڕەسمەکەی باڵۆن دۆر 11 خەڵات دابەش دەکرێن کە بریتین لە باشترین یاریزان لەسەر ئاستی پیاوان و خانمان، باشترین راهێنەر لەرسەر ئاستی پیاوان و خانمان، باشترین گۆڵپارێزی پیاوان و خانمان، باشترین یاریزانی ژێر 21 ساڵانی پیاوان و خانمان، باشترین گۆڵکاری پیاوان و خانمان و خەڵاتی سکۆراتیس.خەڵاتی باشترین یاریزانی جیهان لەسەر ئاستی پیاوان لە سەرجەم خەڵاتەکانی دیکە زیاتر چاوی لەسەر دەبێت، کە وابڕیارە رۆناڵدینیۆ ئەستێرەی بەڕازیلی پێشووی بارسێلۆنا و پاریس سانجێرمان باڵۆن دۆر بە یاریزانی براوە ببەخشێت.

چۆن باشترین یاریزانی جیهان دەستنیشان دەکرێت؟

بەگوێرەی یاسا و نەریتی نوێی خەڵاتەکە، 100 رۆژنامەنووسی وەرزشی لە 100 وڵاتی جیهان کە لە ریزبەندیی فیفا لە پلەکانی پێشەوە دێن، مافی دەنگدانیان بۆ دەستنیشانکردنی باشترین یاریزانی جیهان پێدەدرێت، هەر رۆژنامەنووسێک لەو 30 یاریزانەی بەربژێر کراون، دەتوانێت دەنگ بە 10 بەربژێر بدات، کە بەگوێرەی ریزبەندییان لە دەنگدانەکە خاڵ کۆدەکەنەوە، ئەو یاریزانەی لە پلەی دەیەم دادەنرێت تەنیا خاڵێکی پێدەدرێت و ئەو یاریزانەشی لە پلەی یەکەم دادەنرێت 15 خاڵی پێدەدرێت.

هەریەکە لە عوسمان دێمبێڵێ و لامین یامال بەربژێری سەرەکین بۆ ئەوەی خەڵاتی باشترین یاریزانی جیهان بەدەست بهێنن، ئەمشەو کێبڕکێیەکە لە نێوان یاریزانانی بارسێلۆنا و پاریس سانجێرمان دەبێت، کە یامال بانگهێشتی 20 خزم و دۆستی خۆی کردووە بۆ ئەوەی لە رێوڕەسمەکە ئامادەبن و ئەگەر خەڵاتەکە بباتەوە ئاامدەکاریی بۆ سازکردنی ئاهەنگێکی گەورە کردووە، دێمبێڵیش هاوشانی دیزێری دۆوێ و جواو نێڤێس لە رێوڕەسمەکە ئامادە دەبن.

بەربژێرانی باشترین یاریزانی ساڵ:

عوسمان دێمبێلێ – پاریس سان جێرمان

جیانلویجی دۆناروما – پاریس سانجێرمان

جود بێڵینگهام – ریال مەدرید

دیزێرێ دوێ – پاریس سانجێرمان

دەنزیڵ دومفریس – ئینتەر میلان

گویراسی – بۆڕووسیا دۆرتموند

ئێرلینگ هالاند – مانچێستەر سیتی

ڤیکتۆر یۆکێرێش – ئارسیناڵ

ئەشرەف حەکیمی – پاریس سانجێرمان

هاری کەین – بایرن میونشن

کڤاراتسخێلیا – پاریس سانجێرمان

لیڤاندۆڤسکی – بارسێلۆنا

ئالێکس ماک ئالتستەر – لیڤەرپوول

لاوتارۆ مارتینێز – ئینتەر میلان

سکۆت مەکتۆمینەی – ناپۆلی

کیلیان ئێمباپێ – ریال مەدرید

نونو مێندێز – پاریس سانجێرمان

جواو نێڤێس – پاریس سانجێرمان

پێدری – بارسێلۆنا

کۆڵ پاڵمەر – چێڵسی

مایكڵ ئۆلیس – بایرن میونشن

رافینیا – بارسێلۆنا

دێکلان رایس – ئارسیناڵ

فابیان رویز – پاریس سانجێرمان

لامین یامال – بارسێلۆنا

ڤیتینیا – پاریس سانجێرمان

فلۆریان ڤیرتز – لیڤەرپوول

محەمەد سەڵاح – لیڤەرپوول

ڤینیسیۆس جونیۆر – ریال مەدرید

ڤان دایک – لیڤەرپوول