عوسمان دێمبێلێ خەڵاتی باڵۆن دۆری 2025ـی بردەوە

ئایتانا بۆنیماتی بووە براوەی باڵۆن دۆری خانمان

پێش کاتژمێرێک

عوسمان دێمبێلی، هێرشبەری یانەی پاریس سانجێرمان بەسەر لامین یامال دا سەركەوت و بۆ یەكەمجار لە مێژوودا خەڵاتی باڵۆن دۆری بەدەستهێنا.

لە رێوڕەسمی بەخشینی خەڵاتەكانی باڵۆن دۆری 2025، عوسمان دێمبێلی بووە براوەی باڵۆن دۆر و لامین یامالی لە وەرگرتنی خەڵاتەكە بێهیوا كرد، ئەگەرچی نوێنەرەكەی بارسێلۆنا لەسەر ئاستی باشترین یاریزانی پیاو خەڵاتەكەیان نەبردەوە، بەڵام لەسەر ئاستی خانمان ئایتانا بۆنیماتی یاریزانی بارسێلۆنا باڵۆنی دۆری بەدەستهێنا.

لە لایەكی دیكەیشەوە ڤیكی لۆپێز یاریزانی بارسێلۆنا خەڵاتی باشترین خانمە یاریزانی لاوی 2025ـی وەرگرت، جگە لەوەش ئێوا پایۆر، هێرشبەری پۆڵەندی یانەی بارسێلۆنا، خەڵاتی گێرد مولەری بۆ باشترین هێرشبەری جیهان وەرگرت.