بارسێلۆنا بەیاننامەیەکی لەبارەی پێکانەکەی گاڤی بڵاوکردەوە و رایگەیاندووە، ناوەڕاستکارە لاوە ئیسپانییەکە نەشتەرگەری بۆ دەکرێت.

یانەی بارسێلۆنا بەیاننامەیەکی لەبارەی پێکانەکەی گاڤی ناوەڕاستکاری یانەکەی بڵاوکردووەتەوە و ئاشکرایکردووە، دوای پشکنینەکان بۆ گاڤی دەرکەوتووە ئەو یاریزانە ئیسپانییە بۆ ئەوەی لە پێکانەکەی ئەژنۆی راستی رزگاری بێت، سبەی نەشتەرگەری بۆ دەکرێت، لە رێگای دەرزییەوە ناوەوەی ئەژنۆی خاوێن دەکرێتەوە بۆ ئەوەی بتوانێت بگەڕێتەوە یاریگاکان.

رۆژنامەی سپۆرتی کەتەلۆنی رایگەیاندووە، گاڤی بەهۆی نەشتەرگەرییەکەی نزیکەی چوار بۆ شەش هەفتە لە یاریکردن دادەبڕێت، کە لە سەرەتای ئەم مانگەوە بەهۆی پێکانەوە لە یاریکردن بێبەش بووە و پێشتر بارسا رایگەیاندبوو، بە راوێژ لەگەڵ خێزانەکەی و بەڕێوەبەری کارەکانی دوای ئەنجامدانی پشکنینی ورد لەبارەی نەشتەرگەریکردن بۆ گاڤی بڕیار دەدەین.

رۆژنامەی سپۆرت ئاشکراشیکردووە، ئەو پێکانەی گاڤی تووشی بووە، هەمان پێکانەکەی پێشووی نییە کە لە ئەژنۆی تووشی بوو، بەمهۆیەوە نزیکەی شەش مانگ لە یاریکردن دابڕا.

 
سۆران لوقمان
