سەرەتای مانگی تشرینی دووەم تەواو دەبێت

پێش 10 خولەک

بەڕێوەبەری گشتیی ئاو و ئاوەڕۆی هەرێمی کوردستان، باس لەوە دەکات کارکردن لە قۆناغی دووەمی پرۆژەی ئاوی فریاگوزاری هەولێر بەردەوامە و بە تەواوبوونی زیاتر لە هەزار بیر دادەخرێن.

ئاری ئەحمەد، بەڕێوەبەری گشتیی ئاو و ئاوەڕۆی هەرێمی کوردستان، ئەمڕۆ دووشەممە، 22ـی ئەیلوولی 2025، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕاگەیاند: کارکردن لە قۆناغی دووەمی پرۆژەی فریاگوزاریی خێرای ئاوی هەولێر بەردەوامە و لە سەرەتای مانگی تشرینی دووەم بەشێوەی تاقیکردنەوە دەگاتە مالان.

بەڕێوەبەری گشتیی ئاو و ئاوەڕۆی هەرێمی کوردستان، گوتی: قۆناغی دووەمی پرۆژەکە لە %65 دەگرێتەوە و بە تەواوبوونی پرۆژەکە دەبێتە %100، هەرچەندە ژمارەی ئەو گەڕەک و شوێنانەی دەکەونە سنووری قۆناغی دووەمی پرۆژەکە زیاترە لە قۆناغی یەکەم، بەڵام کارکردن زۆر بە خێرایی بەڕێوەدەچن.

ئاری ئەحمەد ئاماژەی بەوە کرد، تاوەکوو ئێستا 254 بیر بەهۆی پرۆژەی فریاگوزاریی خێرای ئاوی هەولێر داخراون و کاریان پێ ناکرێت، لەگەڵ تەواوبوونی تەواوی پرۆژەکە زیاتر لە هەزار بیر دادەخرێن.

ساڵی ڕابردوو (2024)، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەردی بناغەی پڕۆژەکەی دانا، کە بە گوژمەی 480 ملیۆن دۆلار و لەلایەن کۆمپانیایەکی ناوخۆیی جێبەجێ دەکرێت.

لە قۆناغی دووەم، ئەو گەڕەک و شوێنانە سوودمەند دەبن لە نێوان هەردوو شەقامی 120 مەتری و 150 مەترین و لەوانە، عەنکاوە، 32ـی پارک، کوورانی عەنکاوە، بەحرکە، گردجووتیار و سێبەردان و شاوێس و پیرزین.

هەروەها ڕۆژی یەکشەممە 20ـی تەممووزی 2025، لە ڕێوڕەسمی کردنەوەی قۆناغی یەکەمی پڕۆژەی فریاگوزاریی خێرای گەیاندنی ئاو بۆ شاری هەولێر، مەسرور بارزانی، سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان پەیامێکی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس بڵاو کردەوە و نووسی: بەشی یەكەمی پرۆژەی فریاگوزاریی خێرای گەیاندنی ئاومان بۆ شاری هەولێر کردەوە، کە بە بودجەی 480 ملیۆن دۆلار بنیات دەنرێت. ئەم پرۆژەیە ئاوی خواردنەوەی 24 کاتژمێری دابین دەکات و جێی شانازییە کە لە كاتێكی پێوانەییدا، لە لایەن كۆمپانیای خۆماڵی و دەستی کاری ناوخۆییەوە جێبەجێ كراوە.

هەر لە پەیامەکەیدا نووسیبووی: دوای کەمتر لە ساڵێک بەڵێنمان دابوو کێشەی ئاو لە هەولێر چارە بکەین، ئەمڕۆ بەڵێنەکەمان بەجێگەیاند و بۆ 30 ساڵی داهاتوو کێشەی ئاو چارە کرا.