لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیران باس لە ڕێککەوتنی سێقۆڵی و مووچە دەکرێت

پێش دوو کاتژمێر

دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا گوتی: یەکێک لە تەوەرە سەرەکییەکانی کۆبوونەوەی ئەمڕۆی ئەنجوومەنی وەزیران، باسکردنی ئەو ڕێککەوتنەیە کە دوێنێ واژۆ کرا، دەشڵێت: ئەمڕۆ محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق بەفەرمی ڕیککەوتنەکە ڕادەگەیەنێت.

سەرچاوەیەک لە ئەنجوومەنی وەزیران بە پەیامنێرەکەی کوردستان24ـی ڕاگەیاندووە، دوێنێ کارنامەی کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیران دەرچووە، هیچ گۆڕانکارییەکی تێدا نەکراوە، بەڵام بە دڵنیاییەوە ڕێککەوتنی سێقۆڵی لەبارەی هەناردەی نەوت و ڕەشنووسەکەی ئەنجوومەنی دەوڵەت و مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان تەوەری سەرەکی کۆبوونەوەی ئەمڕۆی ئەنجوومەنی وەزیرانە.

ئاماژەی بەوەشکرد، لەسەر رێککەوتنەکە و ڕەشنووسەکەی ئەنجوومەنی دەوڵەت، بڕیار لەسەر مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دەدرێت، بۆیە کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆ گرنگ و یەکلاییکەرەوە دەبێت بۆ مووچەخۆران و ئەنجوومەنی وەزیران میکانیزمی چۆنیەتی ناردنی مووچە بۆ مانگەکانی دیکە بخاتە ڕوو.

دیلان بارزان گوتێشی: تورکیا ئاگادار کراوەتەوە لەوەی عێراق لە چەند ڕۆژی داهاتوودا دەست بە هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان دەکاتەوە، چونکە بەشێکی ڕێککەوتنەکە پەیوەندی بە تورکیاوە هەیە، هەروەها ئەو ئامادەکارییەکان بۆ هەناردەی نەوت لە سنووری عێراق تاوەکو زاخۆ تەواو بووە و تێستی بۆرییەکان کراوە و هیچ گرفتێکی نییە.

دیلان بارزان دەشڵێت: ڕێککەوتنەکەی واژۆکراوە دەبێت لەماوەی چەند ڕۆژێک بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە، هەروەها 'سەباح سوبحی'یش ئەندامی لیژنەی نەوت و گاز لەپەرلەمان پێی ڕاگەیاندووم، پیشبینی دەکەین هەفتەی داهاتوو هەناردەی نەوت دەست پێبکاتەوە.

ڕاشیگەیاند، دواکەوتنی هەناردەی نەوت بۆ ئەم چەند ڕۆژە، گرفت لەبەردەم ناردنی مووچە دروست ناکات، چونکە تاوەکو تورکیاش وەڵامی عێراق دەداتەوە لەبارەی ئامادەبوونی وەرگرتنی نەوت، چەند ڕۆژێک دەخایەنێت. هەروەها کۆمپانیای نەوتی باکوور بە پەیامنێری کوردستان24ـی گوتووە، ئێمە یەک کیشەی هونەریشمان نەماوە، تەواو ئامادەین بۆ هەناردەی نەوت، باسیان لەوەش کردووە، تەنیا نەوت بە سۆمۆ بدرێت، ئێمە لەماوەی کەمتر لە دووکاتژمێردا دەتوانین نەوت هەناردە بکەین.

بڕیارە ئەمڕۆ سێشەممە، 23ـی ئەیلوولی 2025، ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق کۆبوونەوەی ئاسایی هەفتانەی خۆی بکات و پرسی مووچە و ڕێککەوتنی سێقۆڵی نێوان وەزارەتی سامان سروشتییەکانی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی نەوتی فیدراڵ و کۆمپانیا بەرهەمهێنەرەکانی نەوت تاوتوێ دەکات.