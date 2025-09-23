لە 48 کاتژمێری داهاتوودا هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێـمی کوردستان دەستپێدەکاتەوە

پێش کاتژمێرێک

عێراق و حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕێککەوتن لەسەر دەستپێکردنەوەی بۆری نەوت بۆ تورکیا، بەرپرسانی هەرێمی کوردستان ڕایدەگەیەنن.

دوو بەرپرسی وەزارەتی نەوتی عێراق بە ئاژانسی ڕۆیتەرزیان ڕاگەیاندووە، حکوومەتی عێراقی فیدراڵی و هەرێمی کوردستان لەگەڵ کۆمپانیا نەوتییەکان گەیشتوونەتە ڕێککەوتن بۆ دەستپێکردنەوەی هەناردەکردنی نەوتی خاو لە ڕێگەی تورکیاوە.

ئەم پێشکەوتنە ڕێگە دەدات هەناردەکردن بە نزیکەی 230 هەزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا لە کوردستان دەستپێبکاتەوە لە مانگی ئاداری 2023وە ڕاگیراوە.

بەرپرسێکی نەوت ئاگاداری ڕێککەوتنەکە بێت بە ڕۆیتەرزی ڕاگەیاندووە، "ئەمڕۆ سێشەممە، دەست بە ڕێکارە تەکنیکییەکان دەکەین بۆ ئامادەکردنی کارەکانی بۆری، پێشبینی دەکرێت لە ماوەی 48 کاتژمێردا هەناردەی نەوت دەستپێبکاتەوە".

بە گوتەی بەرپرسانی عێراقی کە ئاگاداری ڕێککەوتنەکەن لە پلانی بەراییدا داوا لە حکوومەتی هەرێم دەکات پابەند بێت بە گەیاندنی لانیکەم 230 هەزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا بە کۆمپانیای سۆمۆی بازاڕی نەوتی دەوڵەتی عێراقی، هاوکات 50 هەزار بەرمیلی زیادە لە ڕۆژێکدا بۆ بەکارهێنانی ناوخۆیی دەهێڵێتەوە.

بەگوێرەی ڕێککەوتنە سێقۆڵییەکە، بازرگانان و کۆمپانیاکان دەتوانن نەوت بە نرخی کۆمپانیایی سۆمۆ لە بەندەری جەیهانی تورکیا بکڕن.

کۆمپانیای DNO بە تەنیا لە نیوەی یەکەمی ئەمساڵدا کۆی گشتیی 78,400 بەرمیل لە ڕۆژێکدا لە کێڵگەکانی تاوکێ و پێشکەبیر بەرهەمهێناوە و بە بازاڕی ناوخۆیی فرۆشراوە.

لە ڕەشنووسی پلانەکەدا دیاری نەکراوە، چۆن و کەی بەرهەمهێنەران نزیکەی یەک ملیار دۆلار لە پاشەکەوتی نەدراو وەردەگرن، کە لە نێوان ئەیلوولی 2022و ئاداری 2023 کەڵەکە بووە.