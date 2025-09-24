کۆشکی سپی: چیتر چەک بەخۆڕایی نادرێت بە ئۆکرانیا

پێش 3 کاتژمێر

کارۆڵاین لڤێت، گوتەبێژی کۆشکی سپی، ڕایگەیاند، باجدەرانی ئەمەریکی لە دابینکردنی چەکی نوێ بۆ ئۆکرانیا قازانج دەکەن. ڕوونیکردەوە چیتر چەک بەخۆڕایی نادرێت بە ئۆکرانیا، بەڵکو ئێستا لەلایەن وڵاتانی ناتۆوە پارەی بۆ دەدرێت.

لڤێت بە کەناڵی فۆکس نیوزی ڕاگەیاند، "دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا ڕایگەیاند، بەردەوام دەبین لە فرۆشتنی چەک بە هاوپەیمانێتی ناتۆ و ئۆکرانیا و هاوپەیمانێتییەکەش دەتوانن چۆنیەتی بەکارهێنانی ئەو چەکانە هەڵبژێرن."

گوتیشی: "بەڵام شێوازی دانوستانی ئەم گرێبەستە چەکدارە لە سەردەمی سەرۆک ترەمپدا ئەمەریکا دەخاتە پێشەوە، چونکە ئێمە ئەو چەکانە بە ئۆکرانیا دەفرۆشین، واتە بە ناتۆ. هاوپەیمانییەکەش ئەو چەکانە بۆ ئۆکرانیا دابین دەکات، بۆیە باجدەرانی ئەمەریکی سوودیان لێ وەردەگرن. ئەمە گۆڕانکارییەکە."

پێشتر، ترەمپ دوابەدوای دانوستانەکانی لەگەڵ ڤۆلۆدیمیر زێلێنسکی لە پەراوێزی کۆبوونەوەی گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان لە نیویۆرک، پشتڕاستی کردەوە، ئەمەریکا بەردەوام دەبێت لە فرۆشتنی چەک بە وڵاتانی ناتۆ.

لە 22ـی شوباتی 2022وە جەنگ لە نێوان ڕووسیا و ئۆکرانیا ڕوویدا و تێیدا بەهەزاران سەرباز لە هەردوو بەرە کوژران و بەدیل گیران و بە سەدان هەزار کەسیش ئاوارەبوون و بە هەزاران شوێنی نیشتەجێبوونیش لە ئۆکرانیا و ڕووسیا خاپوور کراون و ژێرخانی ئابووری یەکتریان وێران کردووە. هەروەها دووجار دانووستان لەسەر گۆڕینەوەی دیلەکانی نێوان هەردولادا کراوە و تا ئێستاش شەڕەکە بەردەوامە.