کارتی نیشتمانی بۆ سزادراوانی ناو چاکسازییەکانی هەرێمی کوردستان دەردەهێنرێت

بەڕێوەبەرایەتی گشتی چاكسازی كۆمەڵایەتی ڕایگەیاند، بڕیاردراوە کارتی نیشتمانی بۆ ئەو سزادراوانە دەربهێنرێت کە تاوەکوو ئێستا خاوەنی ناسنامەی باری شارستانی یان کارتی نیشتمانی نین.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 24ـی ئەیلوولی 2025، بەڕێوەبەرایەتی گشتی چاكسازی كۆمەڵایەتی نووسراوێکی بڵاوکردەوە تێیدا هاتووە، بـۆ زیاتر خزمەت كردنی سزادراوان و بەرەو پێش بردنی دۆخی چاكسازیەكانی هەرێمی كـوردستان، بڕیاردرا كارتی نیشتیمانی بــۆ ئەو سزادراونەی ناو چاکسازییەکانی هەرێمی کوردستان دەربهێنرێت كە تاوەكوو ئێستا خاوەنی ناسنامەی باری شارستانی یان کارتی نیشتمانی نین.