دوو ئەندامی نوێ بۆ دەستەی كارگێری یانەی دهۆك زیاد كران

سەرجەم بەربژێرەكان لە هەڵبژاردنی دەستەی كارگێری یانەی دهۆك دەرچوون

پێش دوو کاتژمێر

هەڵبژاردن بۆ دەستەی كارگیری یانەی دهۆك كرا و سەرجەم بەربژێرەكان دەرچوون و دوو ئەندامی دیكەی نوێ بۆ دەستەی كارگێری یانەكە زیاد كران.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 24 ئەیلوولی 2025، لە هۆڵی رۆشنبیری سێمێل، هەڵبژاردن بۆ دەستەی كارگێری یانەی دهۆك كرا، 10 كەس خۆیان بۆ دەستەی كارگێری بەربژێر كرد بوو، تەواوی بەربژێرەكان لە هەڵبژاردنەكە دەرچوون، لە نێویاندا هەشت كەسیان ئەندامانی دەستەی كارگێری پێشوو بوون سەرلەنوێ لە هەڵبژاردنەكە دەرچوونەوە، لە لایەكی دیكەیشەوە دوو ئەندامی دیكەی نوێ (دلین كەمال و عەلی مستەفا) بۆ یەكەمجار وەكو ئەندامی دەستەی كارگێری دەرچوون.

بە گوێرەی زانیارییەكانی كوردستان24، پێشتر سەرۆكی یانەی دهۆك عەبدوڵڵا جەلال دوو جێگری هەبوو، لە دەستەی نوێ تەنیا یەك جێگر دەمێنێتەوە و لەنێویاندا خالید موشیر لە پۆستی جێگیری سەرۆك نامێنێت.

لە هەڵبژاردنی دەستەی كارگێری یانەی دهۆك لە كۆی 241 كەسی دەستەی گشتی یانەی دهۆك 218 كەس لەناو هۆڵی دەنگدان ئامادەبوون، عەبدوڵڵا جەلال دەنگی تەواو دەنگدەرەكانی بەدەستهێنا.



ئەنجامی هەڵبژاردنی دەستەی كارگێری یانەی دهۆك بەمشێوەیەی خوارەوە بوو:

عەبدوڵڵا جەلال 218 دەنگ

یوسف رەشید 215 دەنگ

جاسم محەمەد 209 دەنگ

رێگر ئەحمەد 208 دەنگ

خالید موشیر 205 دەنگ

دلین كەمال 205 دەنگ

عەلی مستەفا 204 دەنگ

هشیار فەریق 203 دەنگ

خالید محەمەد 203 دەنگ

میللەت جەمال 200 دەنگ