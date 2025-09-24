وەزارەتی کارەبا: نیوەی هاوبەشانی پرۆژەی ڕووناکی لە مانگی ڕابردوو کەمتر لە 27 هەزار دیناریان بۆ گەڕاوەتەوە

پێش 20 خولەک

وەزارەتی کارەبای هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند: نیوەی هاوبەشانی پرۆژەی ڕووناکی لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان، بۆ مانگی هەشت، کەمتر لە 27 هەزار دینار پارەی کارەبایان بۆ گەڕاوەتەوە.

ئەمڕۆ چوارشەممە 24ـی ئەیلوولی 2025، وەزارەتی کارەبای حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە ڕاگەیەنراوێکدا خۆشحاڵی خۆی بە دابەشکردنی پسوولەی کارەبای مانگی هەشت بۆ هاوبەشانی ماڵان و بازرگانی ڕاگەیاند، کە لە چوارچێوەی پرۆژەی ڕووناکی تیایدا هاووڵاتییان کەمتر پارە دەدەن.

وەزارەتەکە دەڵێت: نیوەی هاوبەشانی پرۆژەی ڕووناکی لە هەرێمی کوردستان، بۆ مانگی هەشت کەمتر لە 27 هەزار دیناریان بۆ گەڕاوەتەوە. هەروەها لە سلێمانی بەراورد بە سەرجەم شارەکان، مانگی ڕابردوو هاوبەشانی پرۆژەکە کەمترین بڕە پارەیان بۆ گەڕاوەتەوە.

خشتەی یەکەم: بڕی پسوولەی نیوەی هاووڵاتییان و شوێنە بازرگانییەکان لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان بە گشتی بۆ مانگی هەشت لە پڕۆژەی ڕووناکی:

ماڵان: 27 هەزار دینار.

بازرگانی: 79 هەزار دینار.

هەولێر:

ماڵان: 37 هەزار دینار.

بازرگانی: 88 هەزار دینار.

سلێمانی:

ماڵان: 15 هەزار دینار.

بازرگانی: 72 هەزار دینار.

دهۆک:

ماڵان: 38 هەزار دینار.

بازرگانی: 67 هەزار دینار.

خشتەی دووەم: ژمارەی هاووڵاتییان و شوێنە بازرگانییەکان لە پرۆژەی ڕووناکی بەپێی شارەکان:

هەرێمی کوردستان بە گشتی:

3 ملیۆن و 770 هەزار هاووڵاتی.

120 هەزار شوێنی بازرگانی.

هەولێر:

هاووڵاتییان: 1 ملیۆن و 9352 هەزار.

شوێنە بازرگانییەکان: 61 هەزار.

سلێمانی:

هاووڵاتییان: 1 ملیۆن و 345 هەزار.

شوێنە بازرگانییەکان: 35 هەزار.

دهۆک:

هاووڵاتییان: 351 هەزار.

شوێنە بازرگانییەکان: 20 هەزار.

هەڵەبجە:

هاووڵاتییان: 139 هەزار.

شوێنە بازرگانییەکان: چوار هەزار.

وەزارەتەکە ئاماژەی بەوەدا، تاوەکوو ئەمڕۆ، نزیکەی 4 ملیۆن هاووڵاتی کە دەکاتە زیاتر لە 50%ـی هاووڵاتییانی کوردستان کارەبای 24 کاتژمێرییان بۆ دابین کراوە لە ڕێگەی پرۆژەی ڕووناکی.

بەپێی داتاکانی پرۆژەی ڕووناکی، 80%ـی هاووڵاتییان، بە تایبەتی کەمدەرامەتان، پارەیەکی کەمتر دەدەن بە بەراورد بەو پارەیەی پێشتر دەیاندا بۆ کارەبای مولیدە و کارەبای نیشتمانی.

مانگی تشرینی دووەمی ساڵی 2024 مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پڕۆژەی ڕووناکی ڕاگەیاند.

دواتر لە مانگی ئایاری ئەمساڵ، ئەنجوومەنی وەزیرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە کۆی دەنگ بڕیاری لەسەر نرخە نوێیەکانی کارەبا دا، لە چوارچێوەی پرۆژەی ڕووناکی بۆ دابینکردنی کارەبای 24 کاتژمێری لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان.

وەزارەتی کارەبای هەرێمی کوردستان، دەشڵێت: حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پلانیدایە لە ڕێگەی پرۆژەی ڕووناکی کارەبای 24 کاتژمێری بۆ هەموو کوردستان دابین بکات تاوەکو کۆتایی ساڵی 2026، هەروەها ئێستا سەنتەری شارەکانی هەرێمی کوردستان کارەبای 24 کاتژمێرییان بۆ دابین کراوە.