بەیاننامەیەکی هاوبەش جەخت لەسەر پێویستیی کۆتاییهێنان بە جەنگی غەززە دەکاتەوە

پێش 47 خولەک

کۆبوونەوەیەکی گرنگ لە نێوان دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا و سەرکردە و نوێنەرانی هەشت وڵاتی عەرەبی و وڵاتانی ئەندام لە ڕێکخراوی هاریکاریی ئیسلامی، لە بارەگای نەتەوە یەکگرتووەکان لە پەراوێزی کۆبوونەوەی کۆمەڵەی گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان، بەڕێوەچوو.

پێنج شەممە، 24ـی ئەیلوول 2025، پێگەی هەواڵی سکای نیوز، ڕایگەیاند " لە کۆبوونەوەکەدا، سەرکردەی وڵاتانی عەرەبی و ڕێکخراوی هاریکاریی ئیسلامی سوپاسی سەرۆک ترەمپیان کرد بۆ بانگهێشتکردنیان ئەم کۆبوونەوە گرنگە. ئەوان تیشکیان خستە سەر دۆخی تراجیدی و کارەساتباری کەرتی غەززە و دەرئەنجامە مەترسیدارەکانی بۆ ناوچەکە و کاریگەریی لەسەر جیهانی ئیسلامی بە گشتی. هەروەها، هەڵوێستی هاوبەشیان دووپات کردەوە لەوەی دژی بەزۆر ڕاگواستنی دانیشتووانی کەرتەکەن".

سەرکردەکان، جەختیان لەسەر پێویستیی کۆتاییهێنان بە جەنگ و گەیشتن بە ئاگربەستێکی دەستبەجێ کردەوە، کە ئازادکردنی بارمتەکان مسۆگەر بکات و ڕێگە بە هاتنە ناوەوەی هاوکاریی مرۆیی پێویست بدات وەک هەنگاوی یەکەم بەرەو ئاشتییەکی دادپەروەرانە و هەمیشەیی.

ئەوان، پابەندبوونی خۆیان بە هاوکاریکردنی سەرۆک ترەمپ دووپات کردەوە، و جەختیان لەسەر گرنگیی سەرکردایەتیکردنی سەرۆک ترەمپ کردەوە بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگ و کردنەوەی ئاسۆیەکی نوێ بۆ ئاشتییەکی دادپەروەرانە و هەمیشەیی.

بەشداربووانی کۆبوونەوەکە، جەختیان لەسەر پێویستیی دانانی پلانێکی گشتگیر بۆ ئاوەدانکردنەوەی غەززە کردەوە. هەروەها، پابەندبوونی خۆیان بە کارکردن پێکەوە بۆ مسۆگەرکردنی دووبارە بنیاتنانەوەی ژیانی فەلەستینییەکان لە غەززە دەربڕی و هیوایان خواست ئەم کۆبوونەوەیە ببێتە سەرەتای ڕێڕەوێکی ڕاست بەرەو داهاتوویەک کە ئاشتی و هاوکاریی هەرێمی تێیدا دابین بکرێت.