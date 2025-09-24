قەڵادزێ ڕووبەڕووی کەمئاوی دەبێتەوە
بەڕێوەبەری پرۆژەی ئاوی خاس ڕایگەیاند: بەهۆێ گرتنەوەی زێی بچوک و دابەزینی ڕێژەیەکی زۆری ئاوی زێیەکە، ئێستا پێدانی ئاو بە هاوشاریان کەمکراوەتەوە.
چوارشەممە 24ـی ئەیلوولی 2025، بەڕێوەبەری پڕۆژەی ئاوی خاس، لە ڕاگەیەنراوێکدا دانیشتووانی قەڵادزێ ئاگادار دەکاتەوە و دەڵێت: بەهۆێ گرتنەوەی زێی بچوک و دابەزینی ڕێژەیەکی زۆری ئاوی زێیەکە، ئێستا پێدانی ئاو بە هاوشاریان کەمکراوەتەوە.
ئاماژەی بەوەش کرد، هەر هاوشارییەکی دڵسۆز دەتوانێت هاوکار بێت بە کەمکردنەوەی ڕێژەی بەکارهێنانی ئاو لە ماڵەکانیان بۆ ئەوەی بتوانن بەردەوام بن لە پێدانی ئاو بە هاونیشتمانییان.
بەڕێوەبەری پرۆژەکە ئاشکرای کرد، ئێستا کارمەندانی پڕۆژەکە لە شەو و ڕۆژێکدا 18 کاتژمێر کار دەکەن بۆ ئەوەی بتوانن ئاوی پێویست بۆ شار دابین بکەن.