ئابووریناسێکی ئیماراتی: هەرێمی کوردستان ئەورووپای وڵاتانی عەرەبییە

پێش 44 خولەک

شرۆڤەکاری سیاسی و ئابووری ئیماراتی دەڵێت:"هەرێمی کوردستان لە گەشەسەندنێکی گەورە و خێرادایە، ئەمەش وایکردووە بە دوبەی بچووک ناوی بهێنین و دڵنیام لە ئایندەیەکی نزیکدا دەگاتەوە هاوشانی ئێستای ئیمارات.

نائیل جەوابرە ئەمڕۆ هەینی 5ی کانوونی یەکەمی 2025، لە بارەی سەردانەکەی مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ ئیمارات، بە کوردستان24ی ڕاگەیاند، کوردستان ئەورووپای عەرەبە، هەروەها لە گەشەکردندا بەردەوامە و شوێنێکی کراوەیە بۆ کاروچالاکی ئابووری و وەبەرهێنان، ئەمەش وایکردووە خێرا گەشە بکات و وەبەرهێنەری زیاتر لە ناوچەکە ڕووی تێبکەن.

ئاماژەی بەوەشکرد، هەرێمی کوردستان و ئیمارات ئێستا تەنیا پشت بە بەرهەمهێنانی نەوت نابەستن، ئەمەش وادەکات تێکڕای بەرهەمهێنانی ناوخۆ زیاتر بێت، هەروەها شوێن و پێگەی هەرێمی کوردستان، بۆ ئیمارات گەورەیی و گرنگی خۆی هەیە، بە تایبەت لە ڕووی وەبەرهێنان، کوردستان لە زۆر لایەنەوە شوێنێکی گەورەیە بۆ وەبەرهێنان، چونکە زەوییەکی بە پیتی هەیە، هەروەها هەرێمێکی بەڵێندەر و خاوەن بەڵێنە بۆ وەبەرهێنەران.

نائیل جەوابرە، گوتیشی:"بۆ وڵاتانی عەرەبی، کوردستان دەروازەیەکی گەورەیە لە ناوچەکە کە لە ڕووی بازرگانی و گەشتوگوزارەوە ڕووی تێبکەن، ئێستا هەولێر پێی دەگوترێت دوبەی بچووک، هاوشێوەی سەرەتاکانی پەرەسەندنی دوبەیە، تەواوی شارەکانی هەرێمی کوردستان خاکێکی بە پیتیان هەیە و لە ڕاستیدا زۆر گرنگن بۆ وەبەرهێنان، بۆیە ئەوەی ئێستا لە هەرێمی کوردستان ڕوودەدات وەرچەرخانێکی فرەچەشنییە کە جێگەی دڵخۆشی و ئومێدی گەورەیە بۆ ئێمە و تەواوی گەلانی ناوچەکە.

جەختی لەوەشکردەوە، لە ئایندەدا چەندین دیدار و کۆبوونەوەمان لەگەڵ هەرێمی کوردستان دەبێت بۆ ئەوەی زیاتر پەرە بە کەرتی بازرگانی و ئابوری نێوانمان بدەین.

هەینی 5ـی کانوونی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە چوارچێوەی سەردانە فەرمییەکەیدا بۆ ئیمارات، لە شاری ئەبوزەبی، لەگەڵ شێخ محەممەد بن زاید ئال نەهیان، سەرۆکی میرنشینی عەرەبیی یەکگرتوو کۆبووەوە.

هاوکات مەسرور بارزانی، لەو بارەوە لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی فەیسبووک نووسیویەتی: "خۆشحاڵبووم جارێکی دیکە چاوم بە برای بەڕێزم خاوەنشکۆ شێخ محەممەد بن زاید ئال نەهیان سەرۆکی ئیمارات کەوتەوە".

هەروەها لە ڕاگەیەندراوەکەی حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا هاتووە، لە دیدارەکەدا گفتوگۆ لەبارەی دۆخی گشتیی عێراق دوای هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەران و دوایین گۆڕانکاری و پەرەسەندنەکانی ناوچەکە کرا.

حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەشڵێت: مەسرور بارزانی، سوپاسی پشتگیری و هاریکاریی بەردەوامی دەوڵەتی ئیماراتی کرد و خواستی هەرێمی کوردستانی بۆ برەودان بە پەیوەندیی دوو لایەنە دووپات کردەوە. هەروەها دانانی نێردەیەکی ئیماراتی، تایبەت بە کاروباری ئابووری لەگەڵ هەرێمی کوردستان بەرز نرخاند.

هەروەها ئاماژەشی داوە، هەر دوو لا هاوڕا بوون لەسەر گرنگیی بەهێزترکردنی پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و ئیمارات لە هەموو بوارەکاندا.