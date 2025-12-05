گەیلان حاجی سەعید: ڕۆژی دووشەممە شاندێکی بازرگانیی هەولێر دەچێتە ئیمارات

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازیی هەولێر ڕایدەگەیەنێت، بەهۆی سەقامگیریی هەرێم و پەیوەندییە بەهێزەکانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ سەرکردایەتیی ئیمارات، ئەو وڵاتە خەریکە دەبێتە دووەم گەورە وەبەرهێنەر لە کوردستان و هەفتەی داهاتووش شاندێکی بازرگانی بۆ واژۆکردنی چەندین یاداشت و دامەزراندنی ناوەندێکی ئابووری، سەردانی دوبەی و ئەبووزەبی دەکەن.

هەینی 5ـی کانوونی یەکەمی 2025، گەیلان حاجی سەعید، سەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی هەولێر میوانی باسی ڕۆژ بوو کە لەلایەن حاکم فەرهاد پێشکەش کرا بە کوردستان24ی ڕاگەیاند، هەرێمی کوردستان بۆ وەبەرهێنەرە ئیماراتییەکان گرنگە، چونکە ئەوان سەقامگیری هەرێم وەک دەروازەیەکی وەبەرهێنان لە هەموو عێراق دەبینن، بۆیە لە ماوەی ساڵانی ڕابردووە وەبەرهێنانێکی باشی لێرە کردووە، ئەمەش بۆ بووژاندنەوەی ژێرخانی ئابووری هەرێم زۆر گرنگە.

دەشڵێت: پەیوەندییەکانی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ سەرکردایەتی ئیمارات وای کردووە، سەقامگیری زیاتر دەداتە وەبەرهێنەری ئیماراتی بۆ ئەوەی وەبەرهێنان لە هەرێم بکەن؛ هاوکات هانی ئێمە دەدات پەیوەندییەکانمان لەگەڵ کۆمپانیاکانی ئیماراتی فراوانتر و باشتر بکەین،

ئاشکراشی کرد بۆ ئەم مەبەستە دووشەممەی داهاتوو شاندێکمان سەردانی ئیمارات و دوبەی و وڵاتانی دیکە دەکات و یاداشتی لێکتێگەیشتن لەگەڵ بەشێک لە کۆمپانیاکانی ئەبووزەبی و دوبەی واژۆ دەکەن، هەروەها بەنیازن بە هەماهەنگی لەگەڵ ئیمارات ناوەندێکی کاروباری ئابووری لە هەرێمی کوردستان دابمەزرێنین.

گەیلان حاجی سەعید ئاماژەی بەوەش دا، هەرێمی کوردستان قەبارەیەکی باشی هەناردە و هاوردەی لەگەڵ وڵاتی ئیمارات هەیە، بەتایبەت لە خشڵ و زێڕ ئاڵوگۆڕی بازرگانی یەکجار باش هەیە؛ دەشڵێت: ئیمارات لە ڕووی وەبەرهێنانەوە لە هەرێمی کوردستان لە ئاستی سێیەم وڵات دایە، خەریک دەبێتە وڵاتی دووەم، چونکە ئەو وڵاتە پلانێکی دوور و درێژی وەبەرهێنانی لێرە هەیە.

سەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی هەولێر ڕاشیگەیاند، ئیمارات خواستێکی زۆر بۆ کاڵا کشتوکاڵییەکانی هەرێمی کوردستان هەیە، لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردووە بەشێکی زۆری کاڵاکانمان بۆ ئەو وڵاتە هەناردە کردووە، تەنانەت لەوێوە بۆ وڵاتانی دیکە هەناردە کراوە.