لە ئەنجامی تەقینەوەی مینێکدا 6 ئەندامی هێزەکانی هەسەدە کوژران
مینێک لە نزیک شارۆچکەی 'بەحرە' لە پارێزگای دێرەزوور، بە ژمارەیەک چەکداری هێزەکانی سووریای دیموکراتدا تەقییەوە و لە ئەنجامدا 6 کەسیان کوژران.
پێنجشەممە، 25ـی ئەیلوول 2025، هێزەکانی سووریای دیموکرات ڕایگەیاند، پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ، لە نزیک شارۆچکەی بەحرە لە پارێزگای دێرەزوور، مێنێک بە ژمارەیەک لە چەکدارانیدا تەقیوەتەوە و لە ئەنجامدا 6 کەسیان کوژراون و پاشان بە مووشەک هێرشیان کراوەتە سەر.
دواتر، وزارەتی بەرگریی سووریا، 'هەسەدە'ی بە کوشتنی دوو سەربازی سوپای سووریا لە نزیک حەڵەب تۆمەتبار کرد. وەزارەتەکە، لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند "هەسەدە، لە ڕۆژانی ڕابردوودا بە مووشەک هێرشی کردووەتە سەر ژمارەیەک گوند و شارۆچکەی لە دەوروبەری ڕۆژهەڵاتی حەڵەب و لە ئەنجامدا ژمارەیەک سەربازی سوپای سووریا و هاوڵاتیانی مەدەنی کوژران و بریندار بوون."
هاوکات، وەزارەتی بەرگریی تورکیا، بەیاننامەیەکی بڵاو کردەوە و تیایدا ڕایگەیاند "بە وردی و پەرۆشەوە چاودێریی پێشهاتەکانی نێوان حکوومەتی سووریا و "هەسەدە" دەکەن."
بەیاننامەکەی وەزارەتی دەرەوەی تورکیا،'هەسەدە'ی بە پابەندنەبوون بە ڕێککەوتنی 10ی ئاداری 2025، تۆمەتبار کرد کە لە نێوان سەرۆکی سووریا، ئەحمەد شەرع و فەرماندەی 'هەسەدە"، مەزڵوم عەبدی، واژۆ کرابوو.
وەزارەتی بەرگریی تورکیا جەختی لەوە کردەوە "ئەنقەرە پشتیوانی لە پرەنسیپی یەک دەوڵەت و یەک سوپا دەکات لەپێناو سەقامگیری و ئاسایش و ئاشتی لە سووریا و ناوچەکەدا و هەموو جۆرە پشتیوانییەکی زەمینی، دەریایی و ئاسمانی پێشکەش دەکەن بۆ بەهێزکردنی تواناکانی بەرگری و ئەمنی حکوومەتی سووریا."