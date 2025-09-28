زیادکردنی ئاشکرا بۆ فرۆشتنی 60 موڵکی کۆمپانیای چاڤی بەڕێوە دەچێت

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ یەکسەممە، 28ـی ئەیلوولی 2025، ڕاگەیەندراوێک لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی بانکە بازرگانییەکان لە وەزارەتی دارایی و ئابووری حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، لە بەرواری 5ـی 10ـی 2025، کە دەکاتە ڕۆژی یەکشەممەی داهاتوو، پڕۆسەی فرۆشتنی زیادکردنی ئاشکرای موڵکەکانی (کۆمپانیای چاڤی بۆ وەبەرهێنانی گەشتیاری - هاوپشکی تایبەت) لە بەڕێوەبەرایەتی جێبەجێکردنی دووەمی سلێمانی بەڕێوە دەچێت.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا هاتووە؛ ژمارەی موڵکەکان 60 موڵکە و بەیەک پاکێج دەفرۆشرێن، ئەمەش بە مەبەستی گەڕانەوەی قەرزەکانی بانکەکانی سەر بە وەزارەتمان کە بڕەکەی 91 ملیار و 760 ملیۆن و 660 هەزار و 350 دینارە.

بۆ ئەو مەبەستە، وەزارەتمان بەشدار دەبێت لە پڕۆسەی زیادکردنەکەدا. هەر کەس و لایەنێک دەیەوێت بەشداری لە پڕۆسەکەدا بکات، دەتوانێت لە نزیکترین کاتدا سەردانی بەڕێوەبەرایەتی جێبەجێکردنی دووەمی سلێمانی بکات، بە مەبەستی دەستخستنی زانیاری و ئەنجامدانی ڕێکارە کارگێڕی و یاساییەکان.

تێبینی: لیستی سەرجەم موڵکەکان هاوپێچە کە تیایدا بە خشتەیەک ناوی سەرجەم موڵکەکان و ڕووبەر و ژمارەی تۆمارەکانیان ڕوون کراوەتەوە.