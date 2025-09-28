بە ڤیدیۆ؛ سەرۆک وەزیران ڕێزلێنانی پێشکەشی لیژنەی ئامادەکردنی "ڕێبەری سەلامەتی" کرد

پێش دوو کاتژمێر

سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان خەڵاتی ڕێزلێنانی پێشکەشی سەرۆک و ئەندامانی لیژنەی ئامادەکردنی "ڕێبەری سەلامەتی" کرد.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 28ـی ئەیلوولی 2025، بە چاودێری و ئامادەبوونی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان؛ 'ڕێبەری سەلامەتی' لە لایەن وەزارەتی ناوخۆوە ڕاگەیەنرا.

لە چوارچێوەی ڕێوڕەسمەکە، سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان خەڵاتی ڕێزلێنانی پێشکەشی سەرۆک و ئەندامانی لیژنەی باڵای ئامادەکردنی "ڕێبەری سەلامەتی" کرد کە زیاتر لە چوار ساڵ بوو، سەرقاڵی ئامادەکردنی ڕێبەرەکە بوون.

ئەو کەسانەی لە لایەن سەرۆک وەزیرانەوە خەڵات کران:

1. دکتۆر سامی جەلال، ڕاوێژکاری یاسایی وەزارەتی ناوخۆ.

2. عەمید مافپەروەر ڕەمەزان مستەفا چەلەبی.

3. عەمید مافپەروەر تەحسین شەرو ئەحمەد، بەڕێوەبەری پەیمانگای بەرگریی شارستانی.

4. عەمید مافپەروەر ئەحمەد عارف سلێمان.

5. ئەندازیاری میکانیک حوسێن محەمەد قادر، نوێنەری ئەنجوومەنی وەزیران و ئەندامی لیژنە.

6. ئەندازیاری شارستانی قەحتان جەلیل یەحیا، ئەندامی لیژنە و ئەندازیار لە بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی خۆجێیەتی لە وەزارەتی ناوخۆ.

7. ئەندازیاری میکانیک ئومێد نامق مەحموود، ئەندامی لیژنە و ئەندازیار لە بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی خۆجێیەتی لە وەزارەتی ناوخۆ.

8. ئەندازیاری کارەبا ئاهۆ عەبدوڵڵا حەمەشین، ئەندامی لیژنە و ئەندازیار لە پارێزگای هەولێر.

9. د. هێمن میرانی، بەڕێوەبەری گشتیی دیوانی وەزارەتی ناوخۆ و ئەندامی لیژنە.