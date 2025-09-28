فڕێدانی خاشاک لە شوێنە گەشتیارییەکانی هەڵەبجە بووەتە دیاردە

پێش 17 خولەک

ناوچە گەشتیارییەکانی پارێزگای هەڵەبجە ڕۆژ بە ڕۆژ خزمەتگوزاری زیاتریان بۆ دەچێت و سەرنج ڕاکێشتر دەبن، بەڵام دیاردەی فڕێدانی خۆڵ و خاشاک و پاشماوەی گەشتیاران هێشتا بنەبر نەبووە و ژینگەی ناوچەکەی تێک داوە.

لە پارێزگای هەڵەبجە 36 ناوچەی گەشتیاریی هەن و ساڵانە نزیکەی ملیۆنێک گەشتیار سەردانیان دەکەن، ئەمەش قەرەباڵغییەکی زۆری لە شوێنە گەشتیارییەکاندا دروست کردووە و ھەندێك لەو گەشتیارانە پابەندی ڕێنماییەکان نابن و خۆڵ و خاشاک و پاشماوەی خۆیان بەجێ دە‌هێڵن.

هەورامان جەلال، گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتیی گەشتوگوزاری پارێزگای هەڵەبجە، بە ئاسان محەممەد، پەیامنێری کوردستان24ی ڕاگەیاند، ڕۆژی وا هەبووە 20 تۆن خاشاکمان کۆ کردووەتەوە و ڕێنمایی هاووڵاتیان و گەشتیارانیش دەکەین لەپێناو پاراستنی ژینگە و بە هیچ شێوەیەک خۆڵ و خاشاک فڕێ نەدەن. هاوکات بەردەوام تیمەکانمان بە بڵاوکردنەوەی برۆشور و دانانی تابلۆی ڕێنمایی و دابەشکردنی کیسەی خۆڵ، ڕێگریی لە فڕێدانی خاشاک و خۆڵ دەکەن.

خەمیس محەممەد، گەشتیارێکی خەڵکی ئەنبارە، دەڵێت: پێغەمبەر دەفەرموێت پاکوخاوێنی لە باوەڕەوەیە، ئێمەش ژینگە و پاکوخاوێنی ناوچەکە دەپارێزین و کیسەی خۆڵمان پێیە و هەموو پاشماوەکانمان تێدا کۆ دەکەینەوە.

وەزاح خەمیسیش کە گەشتیاریکی دیکەیە بە کوردستان24ی ڕاگەیاند، پاکوخاوێنی ئەرکی سەر شانی گشت هاووڵاتیان و گەشتیارانە و لایەنی پەیوەندیداریش ڕێنمایی و هاوکاریمانی کردووە تاکوو پاکوخاوینی بپارێزین، بێگومان پاکوخاوێنی بەشێکە لە مەرجەکانی باوەڕ و ئەوە گوتەی ئیسلام و پێغەمبەرمانە.

تەها تاهیر، هاووڵاتییەکی هەڵەبجە، گوتی: هەندێک لە خاوەن باخ و خانووە گەشتیارییەکان کەمتەرخەمن و پێویستە کیسە و سەتڵ بدەن بە گەشتیاران و گەشتیارانیش بەشیکیان کەمتەرخەمن و ژینگە پیس ئەکەن.

گرفتی فڕێدانی خۆڵ و خاشاک و پاشماوەی گەشتیاران و سەردانیکەرانی ناوچە گەشتیارییەکان، بووەتە دیاردە و هەڕەشە لەسەر ژینگە و کەشوهەوا و دیمەنی جوانی ناوچەی هەورامان، بۆ ئەم مەبەستەش گەشتوگوزاری پارێزگای هەڵەبجە ڕێکاری تایبەت بە خۆیان دەگرنە بەر.

زۆرینەی گەشتیارانی پارێزگای هەڵەبجە، دەچنە ناوچەی هەورامان، بەتایبەتی سەرچاوەی زەڵم و ئەحمەدئاوا و شارەدێی بیارە و تەوێڵە، کە دیمەن و ئاوهەوا و ژینگەکەیان ناوازەیە و سەرنجی تەواوی گەشتیاران ڕادەکێشێت.