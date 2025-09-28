یەکلایی بووەوە؛ کریستیانۆ رۆناڵدۆ دێتە عێراق؟

رۆژنامەنووسێکی سعوودی یەکلایی کردەوە

پێش 32 خولەک

کریستیانۆ رۆناڵدۆ نایەتە عێراق و لەگەڵ شاندی یانەی نەسڕ گەشتی بەغدا ناکات.

عیسا مسمار رۆژنامەنووسی سعوودی لە تویتەر دووپاتیکردووەتەوە، کریستیانۆ رۆناڵدۆ لەگەڵ شاندی یانەی نەسڕی سعوودی گەشتی عێراق ناکات و بۆ یاریی بەرامبەر زەوڕا گەشتی بەغدا ناکات، بەڵکو خیسوس راهێنەری نەسڕ بۆ ئەم یارییە لە چامپیۆنزلیگی ئاسیا دوو دەرفەت بە چەند یاریزانێکی لاوی یانەکەی دەدات و بانگهێشتی کریستیانۆ رۆناڵدۆ ناکات.

كالعادة تكثر الأقاويل والشائعات 🗣️

لكن المؤكد أن النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو ✨

لن يشارك في مباراة #النصر المقبلة أمام #الزوراء في البطولة الآسيوية 🏆⚽️



🔸 كما أنه لن يكون ضمن بعثة الفريق ✈️

🔸 المدرب #جيسوس سيمنح الفرصة لبعض البدلاء للمشاركة 👥💪#النصر_الزوراء |… pic.twitter.com/VYb8p5mGw5 — عيسى المسمار  (@eissa968) September 28, 2025رۆژنامەنووسە سعوودییەکە ئاشکراشیکردووە، گەرچی وەکو پار دەنگۆ و مقۆ مقۆیەکی زۆر بڵاوبووەتەوە، گوایە کریستیانۆ رۆناڵدۆ دێتە بەغدا، بەڵام من دڵنیاتان دەکەمەوە دۆن بۆ یارییەکەی زەوڕا گەشت ناکات و ناوی لە شاندی یانەی نەسڕ نابێت.

وەرزی رابردووش نەسڕ لە قۆناخی کۆمەڵەکانی چامپیۆنزلیگی ئاسیا بەر شوڕتە کەوت و هاندەرێکی زۆر بلیتی یاریی چوونیان لە بەغدا کڕی، بەڵام دواتر دۆن لەگەڵ یانەکەی گەشتی عێراقی نەکرد و لە پەیامێکیدا داوای لێبوردنی لە هەوادارانی کرد.

رۆژی چوارشەممە کاتژمێر 09:15 زەوڕا لە کۆمەڵەی چوارەمی خولی یانە پاڵەوانەکانی ئاسیا دوو لە یاریگای خۆی میوانداریی نەسڕ دەکات، کە ئاکام هاشم بەرگریکاری کورد لە زەوڕا یاریی دەکات.