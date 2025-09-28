وەرزش

یەکلایی بووەوە؛ کریستیانۆ رۆناڵدۆ دێتە عێراق؟

رۆژنامەنووسێکی سعوودی یەکلایی کردەوە

جیهان

کریستیانۆ رۆناڵدۆ نایەتە عێراق  و لەگەڵ شاندی یانەی نەسڕ گەشتی بەغدا ناکات.
عیسا مسمار رۆژنامەنووسی سعوودی لە تویتەر دووپاتیکردووەتەوە، کریستیانۆ رۆناڵدۆ لەگەڵ شاندی یانەی نەسڕی سعوودی گەشتی عێراق ناکات و بۆ یاریی بەرامبەر زەوڕا گەشتی بەغدا ناکات، بەڵکو خیسوس راهێنەری نەسڕ بۆ ئەم یارییە لە چامپیۆنزلیگی ئاسیا دوو دەرفەت بە چەند یاریزانێکی لاوی یانەکەی دەدات و بانگهێشتی کریستیانۆ رۆناڵدۆ ناکات.

وەرزی رابردووش نەسڕ لە قۆناخی کۆمەڵەکانی چامپیۆنزلیگی ئاسیا بەر شوڕتە کەوت و هاندەرێکی زۆر بلیتی یاریی چوونیان لە بەغدا کڕی، بەڵام دواتر دۆن لەگەڵ یانەکەی گەشتی عێراقی نەکرد و لە پەیامێکیدا داوای لێبوردنی لە هەوادارانی کرد.
رۆژی چوارشەممە کاتژمێر 09:15 زەوڕا لە کۆمەڵەی چوارەمی خولی یانە پاڵەوانەکانی ئاسیا دوو لە یاریگای خۆی میوانداریی نەسڕ دەکات، کە ئاکام هاشم بەرگریکاری کورد لە زەوڕا یاریی دەکات.

 
 
 
سۆران لوقمان ,
