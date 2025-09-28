دانا عەبدولکەریم: ژمارەیەک پرۆژە لە هەڵەبجە جێبەجێ دەکرێن

پێش کاتژمێرێک

وەزیری ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ڕایگەیاند: لە داهاتوو دا ژمارەیەک پرۆژە لەبواری ڕێگاوبان لە پارێزگا هەڵەبجە دەکەونە واری جێبەجێکردنەوە.

دانا عەبدولکەریم، وەزیری ئاوەدانكردنەوە و نیشتەجێكردنی هەرێمی كوردستان لە پارێزگای هەڵەبجە، بە کوردستان24ـی ڕایگەیاند: کارکردن لە دوو پرۆژە لەم پاریزگایە بەردەوامە، قیرتاوكردنی رێگای ملەگەچینە تەواو كراوە و بەڕووی هاووڵاتییان كراوەتەوە، درێژییەكەی حەوت كیلۆمەتر و 200 مەترە و گوژمەكەی زیاترە لە 600 ملیۆن دینارە و دانیشتووانی ئەو گوندانە سوودی لێ دەبینن، لەگەڵ ئەوەیە ژمارەیەکی زۆری سەردانیکەران بۆ گەشتوگوزار سەردانی دەکەن.

هەروەها ئاماژەی بەوە کردووە، لەماوەیەكی دیكە دا پرۆژەیەكی دیكە لە هەڵەبجە جێبەجێ دەكرێت و دەكەوێتە واری جێبەجێكردنەوە، یەکێک لەو پرۆژانە ڕێگای مەرزی سازانە ئەمەش خزمەتێکی باش دەبێت بۆ هاووڵاتییانی سنوورەکە.