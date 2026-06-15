شاندێکی گەورە بازرگانانی ئەمریکا لە هەولێرە

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شاندێکی باڵای بازرگانی و وەبەرهێنانی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، کە لە پێنج کەسایەتی و وەبەرهێنەری دیاری بواری پەرەپێدانی موڵک و ماڵی ئەمریکی پێکهاتوون، گەیشتنە هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان.

ئەمڕۆ دووشەممە، 15ـی حوزەیرانی 2026، لەبارەی هاتنی شاندەكەش محەمەد شوكری سەرۆكی دەستەی وەبەرهێنان بە كوردستان 24ی راگەیاند: ئەو شاندە لەگەڵ سەرۆكوەزیرانی هەرێمی كوردستان دیداریان دەبێت و كۆمپانیایەكی گەورەن كە بارەگایان لە 18 وڵات هەیە و ئامانجیش ئەوەیە پەیوەندییە بازرگانیەكانی هەردوولا زیاتر پەرەی پێبدرێت و سەرۆكوەزیران مەبەستییەتی لە داهاتوودا وەبەرهێنان لە هەرێمی كوردستان بكەن

بەگوێرەی دوایین ئامارەکانی بەڕێوەبەرایەتی گشتی تۆماری کۆمپانیاکان، ئێستا 169 کۆمپانیای ئەمریکی لە هەرێمی کوردستان تۆمارکراون. لەو ژمارەیەش، 155 کۆمپانیایان لە شاری هەولێر نیشتەجێن و لە سێکتەرە جۆراوجۆرەکاندا چالاکییە بازرگانییەکانیان بەڕێوەدەبەن.