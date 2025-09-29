مەسرور بارزانی پرسە و سەرەخۆشی لە ئایەتوڵلا عەلی سیستانی دەکات

پێش کاتژمێرێک

مەسرور بارزانی, سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پرسە و سەرەخۆشی خۆی ئاراستەی عەلی سیستانی مەرجەعی باڵای شیعە بەبۆنەی کۆچی دوایی خێزانیی کرد.

لە پەیامەکەی سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی دا هاتووە، بە بۆنەی کۆچی دوایی هاوسەری سەماحەتی ئایەتوڵلا عوزما سەید عەلی سیستانی، لە دڵەوە سەرەخۆشی دڵسۆزانەمان پێشکەش بە جەنابیان دەکەین.

ئاماژەی بەوەش دا، لە خوای گەورە دەخوازین کۆچکردوو بە بەهەشتی بەرینی شاد بکات و سەبر و ئارامی بە سەماحەتی ئایەتوڵلا و کەسوکارەکەی ببەخشێت.

یەکشەممە 28ـی ئەیلوولی 2025، نووسینگەی نەجەف هەواڵی کۆچی دوایی هاوژینی عەلی سیستانی، مەرجەعی باڵای شیعە لە عێراق بڵاو کردەوە.

بەگوێرەی ئەو ڕاگەیەندراوەی بڵاوکراوەتەوە، کاتژمێر هەشتی ئەمڕۆ دووشەممە 29ی ئەیلوولی 2025، ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی هاوژینی سیستانی لە مزگەوتی تووسی و پرسەکەشی لە مزگەوتی خەزرا بەڕێوە دەچێت.