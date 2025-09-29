عومرەکارێکی کوردستان لە سعوودیە کۆچی دوایی کرد
بەرەبەیانی ئەمڕۆ دووشەممە، 29ـی ئەیلوولی 2025، کاروان ستوونی، گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، هاووڵاتی علی قاسو سمو، لە دایکبووی 1949 لە شاری مەککە کۆچی دوایی کرد.
کاروان ستوونی دەشڵێت: عومرەکارەکە خەڵکی شنگالە و لە پارێزگای دهۆک دادەنیشێت، لەکاتی تەواف کردنی کەعبەی پیرۆزدا گیانی سپاردووە. وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینی ئامادەیی خۆی نیشانداوە بۆ هەر هاوکارییەک، بەڵام لەسەر ڕاسپاردەی خانەوادەکەی هەر لە شاری مەککە بەخاکی دەسپێرن.
گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان ڕاشیگەیاند، ئەمە هەشتەمین عومرەکارە لەسەرەتای ئەمساڵەوە لە سعوودییە کۆچی دوایی بکات.