وەزارەتی ئەوقاف: پرۆسەی خۆتۆمارکردن بۆ حەجی 2026 کۆتاییهات

پێش 45 خولەک

وەزارەتی ئەوقاف وکاروباری ئاینی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، پڕۆسەی ناونوسینی حاجیان بۆحەجی ساڵی 2026 کۆتاییھات.

وەزارەتی ئەوقاف وکاروباری ئاینی لەڕاگەیەندراوێکدا ئاماژەی دا، شەوی رابردوو 26ـی ئەیلوول ، پڕۆسەی ناونوسینی حاجیان کۆتاییھات، راشیگەیاند، دوای درێژکردنەوەی پرۆسەکە بۆ ماوەی شەش ڕۆژ، ئێستا قۆناغی پڕۆسەی وردبینی دەستی پێکردووە، تاوەکو ھاووڵاتیان بەتەواوی مافیان پارێزراو بێت.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، ھەموو ھەوڵەکان بۆئەوەیە لەکۆتایی مانگی 10ـی ئەمساڵ، تیروپشکی حاجیان بۆ حەجی ساڵی داھاتوو 2026 بەڕێوەبچێت.

لەکۆتایی ڕاگەیەندراوەکەدا وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئاینی سوپاسی فەرمانگەی تەکنەلۆژیای زانیاری حکوومەتی هەرێمی کوردستانی کرد، کە بەردەوام سەرپەرشتی لایەنی تەکنیکی پرۆسەکەیان کردووە و ئێستاش سەرقاڵی ڕێکخستنەوەی فۆڕمی داواکاریەکانین.

کاروان ستوونی، گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتیی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان، بە کوردستان24ـی گوتبوو، لە ڕۆژی کاراکردنی سیستەمی ناونووسین بۆ پرۆسەی حەج، نزیکەی 60 هەزار کەس فۆڕمیان پڕکردووەتەوە، کە ژمارەیان نزیکەی 87 هەزار هاووڵاتیی دەبێت.

ڕۆژی یەکشەممە، 10ـی ئابی 2025، سیستەمی نوێی دیجیتاڵی بۆ خۆتۆمارکردن لە پرۆسەی حەج کاراکرا. کاتژمێر 12ـی شەوی 26 لەسەر 27-9-2025، پرۆسەی ناوتۆمارکردن بۆ ئەنجامدانی فەریزەی حەج کۆتاییهات.

لە وەرزی ئەمساڵدا، فەرمانگەی تەکنەلۆجیای زانیاریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، سیستەمێکی پێشکەوتووی ئەلیکترۆنی بۆ ناونووسینی حەج و عومرەکارانی کوردستان خستووەتەگەڕ.

هەروەها ئاسانکارییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە کابینەی نۆیەمدا بووەتە هۆی دامەزراندنی نزیکەی 300 کۆمپانیای نوێی حەج و عومرە. لە ئێستادا 242 کۆمپانیا گرێبەستیان بۆ وەرزی عومرەی ئەمساڵ واژۆ کردووە و بە شێوەیەکی فەرمی گەشتیاران دەگوازنەوە.