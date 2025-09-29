ئاری ئەحمەد: پرۆژەی ئاوی قەزای خەبات کێشەی کەمئاوی ناوچەکە بۆ 25 ساڵ چارەسەر دەکات

پێش 27 خولەک

بەڕێوەبەری گشتی ئاو و ئاوەڕۆی هەرێمی کوردستان ڕایدەگەیەنێت: پرۆژەی ئاوی قەزای خەبات، بۆ 25 ساڵ کێشەی کەمئاوی ناوچەکە بنبڕ دەکات.

دووشەممە 29ـی ئەیلوولی 2025، ئەندازیار ئاری ئەحمەد قادر، بەڕێوەبەری گشتی ئاو و ئاوەڕۆی هەرێمی کوردستان بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕاگەیاند: پرۆژەی ئاوی قەزای خەبات(195) ملیار دیناری لەسەر بوودجەی وەبەرهێنانی وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار و بە ڕەزامەندی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان مەسرور بارزانی بۆ تەرخانکراوە، لەماوەی دوو ساڵدا بەپێی پلان، جێبەجێ دەکرێت.

بەڕێوەبەری گشتی ئاو و ئاوەڕۆ ئاماژەی بەوە کرد، پرۆژەی ئاوی قەزای خەبات لەسەر زێی گەورە، بە هەوڵ و پشتیوانی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کەمئاوی ناوچەکە وەک یەک لە پرۆژە گەورە و ستراتیژییەکان جێبەجێ دەکرێت.

ئاری ئەحمەد ئاشکرای کرد، پرۆژەی ئاوی قەزای خەبات، توانای بەرهەمهێنانی(120) هەزار مەتر سێجا ئاوی لە ڕۆژێکدا هەیە، بە جێبەجێکردنی تەواوی قۆناغەکانی و دەستبەکارکردنی وێستگەکە، زیاتر لە(400) هەزار هاووڵاتی تا ساڵی 2050 بۆ ئاوی خواردنەوە سوودی لێوەردەگرن و کێشەی کەمئاویان نامێنێت، (22) تانکی وەک کۆگای ئاو لە پرۆژەکەدا بە قەبارەی(50) مەترسێجا تاکوو (20) هەزار مەترسێجا دادەنرێت.

بەڕێوەبەری گشتی ئاو و ئاوەڕۆ ڕایگەیاند: 265 کیلۆمەتر بۆری بە تیرەی جیاواز و لەجۆرەکانی(دەکتایل و کاربۆن ستیل، پۆلی ئەسیلین)، بۆ گواستنەوەی ئاوی وێستگەکە بەکاردێت، سەرباری ئەوەی هەر لەچوارچێوەی پرۆژەکەدا، بەدرێژی(5) کیلۆمەتر، هێلی کارەبای پاڵەپەستۆی بەرز بۆ پرۆژەکە دابین دەکرێت.

ئاماژە بەوەشدەکات، پرۆژەکە بە کوالێتی بەرز و بەگوێرەی ستانداردی عێراقی و جیهانی (WHO) ،ئاوی خواردنەوە بۆ هاووڵاتییانی( قەزای خەبات، هەردوو ناحیەی کەورگۆسک و توبزاوە و 40 گوندی ناوچەکە) دابین دەکات.

ئاری ئەحمەد ڕایگەیاند: تەواوی کەلوپەلەکانی لە پرۆژەکەدا بەکاردێن، بەرزترین کوالێتیان هەیە و بە ستانداردی جیهانی لە پرۆژەکەدا بەکاردێن.